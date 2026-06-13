お笑いタレント・有吉弘行（52）が12日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。年末に思わぬ忘れ物をしてしまったと明かした。

話題はスーパーなどの駐車場に入った時の駐車券。最近は回収されないことも多いが、有吉は心配で取っておくと語った。

有吉は「この前良かったよ」と切り出し、「クリスマスの時にさ、クリスマスツリー買って、クリスマスツリー置いて帰るっていうさ…みんなにあきれられたもんね」と苦笑。店で大きなクリスマスツリーを買って、駐車場まで運んだものの、そのまま置いて帰ってきてしまったという。

「ただいま〜」「買ったの？」「買ったよ」「ないの？」「あ、忘れてきちゃったよ！」というやり取りを再現し、「すぐに電話してクリスマスツリー置いてませんか？って」聞いたところ、無事そのまま置かれていたとし、「駐車場の人にすみませんって。よかった、これ持っていて、みたいな…駐車券」と、駐車券を見せて“証明”したと語った。

有吉は21年4月1日に元日本テレビで、フリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。24年3月に第1子誕生、今年2月に第2子誕生を発表している。