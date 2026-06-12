元サッカー女子日本代表のエースで、2011年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が12日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演し、現在挑戦していることを明かした。

澤さんは「最近ちょっとおさぼりなんですけど」と笑いながらも「ファイナンシャルプランナーの勉強をして」と明かしたもの。

また「凄く思うのは一生、学びなんだなって。サッカーしかやってきていなかったから、それ以外のことって、なかなか勉強する時間もなかったし、勉強する気持ちもなかったし、なんとかなるよって感じだったけど、ファイナンシャルの勉強少しかじったら、セカンドキャリアに必要なことがたくさんある」と気付いたという。

それは「お金のことも、相続のこと、保険とか。色んな、今まで自分が触れてこなかった、なんでこのお金はこれにこんなに払わなきゃいけないんだろうって、考えたこともないじゃないですか。だけど色々勉強していくうちに、ああそうだったんだ、社会はこういう感じだったんだとか、凄くいろんなことを勉強できるきっかけになった」と語った。

さらに、澤さんは将来について、50歳になったら「なにか大きなチャレンジをしたいなと思っています。それが何かはまだわからないですけど」と明かした。