「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）

女子５０００メートル決勝が行われ、山本有真（２６）＝積水化学＝が圧巻のラストスパートでゴール直前で逆転。１４分５９秒８９で初優勝を飾った。アジア大会代表にも内定した。日本記録保持者の田中希実（２６）＝豊田自動織機＝は１５分０秒９３で２位に終わり、史上初の５連覇はならなかった。

衝撃の逆転劇だった。中盤から独走していた田中がそのまま逃げ切るかと思われたが、食らいついた山本が残り半周から一気に差を詰めて直線へ。ゴール目前で一気に抜き去った。

地元での優勝に山本は涙。「まさか１４分が出るとは。優勝も目指していたが信じられない」と声を震わせ、「後ろから追いつかれないようにと思って。ラスト１００で先頭の背中がみえていってみるかと。地元の声援に背中を押された」と振り返った。日本代表になることに葛藤もあったという。「何度も代表にならせてもらって、自分の中では納得いかない走り、代表になっていいのかと悩んだ時期もあった」と振り返り、「ここで優勝することができて、堂々と走れるなという清清しい気持ちがあります」とうなずいた。