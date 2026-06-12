「DA-75 ワルダロス＜ドラゴヘッド＞」

タカラトミーは、アクションフィギュア「DA-75 ワルダロス＜ドラゴヘッド＞」と「DA-76 ワルダロス＜グールヘッド＞」の再販決定を発表した。再販日と価格は共に未定。

今回「ダイアクロン」の公式Xアカウントにて本内容を発表しており、6月17日よりタカラトミーモールにて予約受付を開始する予定となっている。

「DA-76 ワルダロス＜グールヘッド＞」

(C)ＴＯＭＹ