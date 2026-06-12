「ダイアクロン」よりワルダーシリーズ「DA-75 ワルダロス＜ドラゴヘッド＞/DA-76 ワルダロス＜グールヘッド＞」が再販決定！6月17日にタカラトミーモールにて予約開始
【DA-75 ワルダロス＜ドラゴヘッド＞【再販】】 【DA-76 ワルダロス＜グールヘッド＞【再販】】 予約開始：6月17日 再販日・価格：未定
「DA-75 ワルダロス＜ドラゴヘッド＞」
タカラトミーは、アクションフィギュア「DA-75 ワルダロス＜ドラゴヘッド＞」と「DA-76 ワルダロス＜グールヘッド＞」の再販決定を発表した。再販日と価格は共に未定。
今回「ダイアクロン」の公式Xアカウントにて本内容を発表しており、6月17日よりタカラトミーモールにて予約受付を開始する予定となっている。
「DA-76 ワルダロス＜グールヘッド＞」
◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢- ダイアクロン公式 (@Diaclone_log) June 12, 2026
同時再販決定
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ワルダーシリーズ「DA-75 ワルダロス<ドラゴヘッド>」、「DA-76 ワルダロス<グールヘッド>」の2アイテムがご要望に応えて再販決定！
2026年6月17日(水)
国内：タカラトミーモール限定で予約開始！ pic.twitter.com/TZfHPd9oZE
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