『仮面ライダーディケイド』SUPER BESTに「DXケータッチ」登場!
バンダイは、『仮面ライダーディケイド』より「SUPER BEST DXケータッチ」(6,600円)を6月27日に発売する。
6月27日発売「SUPER BEST DXケータッチ」(6,600円)
「SUPER BEST DXケータッチ」は、数ある歴代のヒーローたちの変身アイテムから、“今”、届けたいモノをラインナップする「SUPER BESTシリーズ」から、『仮面ライダーディケイド』の「DXケータッチ」が登場。
別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DXディケイドライバー」と連動する。またタッチパネルを押して、ディケイドライバーに装着することでコンプリートフォームに変身も可能。
ケータッチ専用カード2枚、ライダーカード1枚が付属する。
(C)石森プロ・東映
6月27日発売「SUPER BEST DXケータッチ」(6,600円)
「SUPER BEST DXケータッチ」は、数ある歴代のヒーローたちの変身アイテムから、“今”、届けたいモノをラインナップする「SUPER BESTシリーズ」から、『仮面ライダーディケイド』の「DXケータッチ」が登場。
別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DXディケイドライバー」と連動する。またタッチパネルを押して、ディケイドライバーに装着することでコンプリートフォームに変身も可能。
ケータッチ専用カード2枚、ライダーカード1枚が付属する。
(C)石森プロ・東映