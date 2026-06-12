「マジか」マクドナルド、「チーチーダブチ」販売終了まであと5日！ 「いや、これマジ食べたい」「急ご」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月12日、投稿を更新。期間限定「チーチーダブチ」の販売終了が迫っていることを告知しました。
【画像】マクドナルドが販売終了を告知
コメントでは「チーチーダブチ今だけ！チーズ好きさんは急ご！」「美味しそう、とても」「いや、これマジ食べたい」「絶対食べる」「マジか 今日、必ず食べに行こう！」などの声が寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】マクドナルドが販売終了を告知
販売終了まであと5日同アカウントは「チーチーダブチは2週間限定販売中！」とつづり、告知画像を投稿。「販売終了まであと5にチー」「チーチーダブチ今だけ！」の文字と共に、2種のチーズが入ったチーズチーズダブルチーズバーガーが写っています。販売期間は3〜16日までで、終了が近づいていることをアピールしました。
「今だけの超爽快コンビ」マクドナルドではほかにも期間限定で「スパイシーチキンマックナゲット」や「グランドコーク」などを販売しています。11日の投稿では、その2つについて「今だけの超爽快コンビ」「最強爽快刺激」と紹介しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:All About ニュース編集部)