新キャプテン板倉滉が選手前で決意「より一層の責任と覚悟を持って前に」
日本代表のキャプテンMF遠藤航(リバプール)の離脱が決定し、後任のキャプテンにDF板倉滉(アヤックス)が任命された。日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦ナショナルチームダイレクター(ND)が11日、報道陣の取材に応じた。
山本NDによると、チームは今日トレーニングが行われる前にベースキャンプ地でミーティングを実施。そのなかで森保一監督から遠藤の離脱と、板倉の新キャプテン就任が説明された。
遠藤はすでにチームを離れており、その際に板倉と話をした。板倉はその内容をミーティングで選手に伝達。さらに新キャプテンとして「より一層の責任と覚悟を持って前に進みましょう」と伝えたという。
「雰囲気としてはもう感極まる雰囲気。遠藤選手がここまでチームを引っ張り、積み上げてきてくれたことを、みんなでやり抜くという覚悟を伝えてくれた」(山本ND)
MF南野拓実のようにチーム帯同も考えられたなか、遠藤は「本人の意思」で帯同はせず。山本NDは「チームが大事な準備をするなかで本人が決断した」と説明した。
グループリーグ初戦・オランダ戦まであと3日。山本NDは改めてチームの結束を強調する。「一言で言えばワールドカップですから、様々なことが過去にも起きてきた。様々な経験値があって、チームは落ち着いている。それも想定して監督、コーチングスタッフ、経験のある選手が増えた。しっかり落ち着いて、初戦に向けてしっかり準備をしていく。逆に覚悟と緊張感は高まった」と力を込めた。
(取材・文 石川祐介)
山本NDによると、チームは今日トレーニングが行われる前にベースキャンプ地でミーティングを実施。そのなかで森保一監督から遠藤の離脱と、板倉の新キャプテン就任が説明された。
「雰囲気としてはもう感極まる雰囲気。遠藤選手がここまでチームを引っ張り、積み上げてきてくれたことを、みんなでやり抜くという覚悟を伝えてくれた」(山本ND)
MF南野拓実のようにチーム帯同も考えられたなか、遠藤は「本人の意思」で帯同はせず。山本NDは「チームが大事な準備をするなかで本人が決断した」と説明した。
グループリーグ初戦・オランダ戦まであと3日。山本NDは改めてチームの結束を強調する。「一言で言えばワールドカップですから、様々なことが過去にも起きてきた。様々な経験値があって、チームは落ち着いている。それも想定して監督、コーチングスタッフ、経験のある選手が増えた。しっかり落ち着いて、初戦に向けてしっかり準備をしていく。逆に覚悟と緊張感は高まった」と力を込めた。
(取材・文 石川祐介)