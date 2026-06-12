ボークス、「ファイブスター物語」より「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド・アスティルーテ/静）」本日より予約開始！
【VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド・アスティルーテ/静）】 6月12日 予約受付開始 価格：12,430円
サイズ：全高291mm、全幅191mm、全長172mm
(C)EDIT ,All rights reserved.
ボークスは6月12日に、プラモデル「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド・アスティルーテ/静）」の予約受付を開始する。価格は12,430円。
「ファイブスター物語」（F.S.S.）より「破烈の人形」の「シープヘッド」が登場。剣聖ダグラス・カイエン搭乗時の「シープヘッド・アスティルーテ」に加え、月刊ニュータイプ2015年4月号の表紙を飾った描き下ろしイラスト版の「シープヘッド・静」を同梱したバリエーション仕様となっている。
腹部などの可動機構は、ポリカーボネイト関節になっており、腹部蛇腹構造には、前後左右にねじれる可動式パーツと、美しい立ち姿勢を保持する固定式パーツの2種が付属する。
シンプルなパーツ構成ながらも、直線的に前後にスライド可動するだけの単純な機構にとどまらず、「ツインスイング」機構特有の「ねじれ」まで徹底再現されている。
「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド・アスティルーテ/静）」
サイズ：全高291mm、全幅191mm、全長172mm
仕様：4色成型（クリアーブルー、ホワイト、グレーメタリック、クリアー）インジェクションプラキット
素材：PS、ABS、TPE製
(C)EDIT ,All rights reserved.
創作造形(C)造形村/ボークス