【V SMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド・アスティルーテ/静）】 6月12日 予約受付開始 価格：12,430円

ボークスは6月12日に、プラモデル「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド・アスティルーテ/静）」の予約受付を開始する。価格は12,430円。

「ファイブスター物語」（F.S.S.）より「破烈の人形」の「シープヘッド」が登場。剣聖ダグラス・カイエン搭乗時の「シープヘッド・アスティルーテ」に加え、月刊ニュータイプ2015年4月号の表紙を飾った描き下ろしイラスト版の「シープヘッド・静」を同梱したバリエーション仕様となっている。

腹部などの可動機構は、ポリカーボネイト関節になっており、腹部蛇腹構造には、前後左右にねじれる可動式パーツと、美しい立ち姿勢を保持する固定式パーツの2種が付属する。

シンプルなパーツ構成ながらも、直線的に前後にスライド可動するだけの単純な機構にとどまらず、「ツインスイング」機構特有の「ねじれ」まで徹底再現されている。

「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド・アスティルーテ/静）」

サイズ：全高291mm、全幅191mm、全長172mm

仕様：4色成型（クリアーブルー、ホワイト、グレーメタリック、クリアー）インジェクションプラキット

素材：PS、ABS、TPE製

(C)EDIT ,All rights reserved.

創作造形(C)造形村/ボークス