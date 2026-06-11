この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が「【旅行に最高だった】手ごろなトラベルルーター「Beryl 7」を出張で使ってみました。これは確かに便利ですよ！」と題した動画を公開した。IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、GL.iNetのトラベルルーター「Beryl 7」とリモートKVM「Comet Pro」を実機レビュー。出張や旅行先での通信環境を劇的に改善する利便性とパフォーマンスを検証している。

動画序盤、戸田氏は「Beryl 7」の本体が約204gとスマートフォン1台分ほどの軽さであることを紹介。さらに世界各国で使える変換プラグが付属している点に触れ、携帯性の高さをアピールした。宿泊先の無料Wi-Fiは通信速度やセキュリティに不安が残る場合があるが、本機を使えば有線LANから自分専用のWi-Fi環境を構築できると有用性を強調する。実際に台湾出張先のホテルで検証すると、ダウンロード速度が飛躍的に向上。「夜混んでる時間帯とかでも実用的なのが非常に嬉しかった」と実感を込めて語った。

また、専用アプリで自動的にVPN接続ができる機能についても言及。「家族とかで旅行に行っても、誰も何も考えずに接続するだけでVPN経由になる」と、安全で手軽なネットワーク構築を高く評価している。

動画後半では、外出先から自宅やオフィスのPCにアクセスできるリモートKVM「Comet Pro」も紹介。ブラウザや専用アプリからリモート操作が可能で、動画編集すらこなせるレスポンスの良さに「ローカルで使ってるようなイメージ」「めちゃめちゃ感動した」と驚きの表情を見せた。

戸田氏はBeryl 7の価格と機能のバランスを考慮し、70点という高評価を与えた。「ホテルでWi-Fiが遅いという時には大活躍してくれる」と総括しており、外出先での通信環境に悩むビジネスパーソンにとって、投資する価値のあるアイテムとなりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:21

日本語マニュアルや変換プラグなど充実の付属品
02:42

有線LANをつなぐだけで設定完了
06:50

台湾出張で実証！ホテルのWi-Fiが劇的に高速化
08:38

戸田覚が「Beryl 7」を70点と高評価
09:07

リモートでPCを操作できる「Comet Pro」も紹介

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