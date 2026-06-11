「ゼロカロリー飲料」の適正量は“何本”？上手な付き合い方とは？【医師解説】

ゼロカロリー飲料を完全にやめる必要はありません。大切なのは、習慣的な大量摂取を見直し、水やお茶などと上手に組み合わせることです。飲み物の選択が食生活全体や健康管理にどうつながるかを理解することで、無理なく取り組める一歩が見えてきます。気になる症状や検査結果の変化がある場合の受診の目安についても、あわせてご案内します。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

ゼロカロリー飲料の生活習慣全体へのデメリットと適切な付き合い方

江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科）2014年 宮城県仙台市立病院 医局2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科2019年 社会福祉法人仁生社江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科所属学会：日本内科学会、日本糖尿病学会、日本循環器学会、日本不整脈心電図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心エコー学会

このセクションでは、ゼロカロリー飲料が生活習慣全体に与えるデメリットを整理し、健康的な飲み物の選び方や付き合い方について具体的に解説します。飲み物の選択が日々の健康にどのようにかかわるかを考えましょう。

飲み物の習慣が食生活全体に与える影響

ゼロカロリー飲料を日常的に飲む習慣は、飲み物の選択だけにとどまらず、食生活全体のパターンにも影響をおよぼすことがあります。甘い飲み物に慣れてしまうと、食事の際にも甘みを求める傾向が強まり、糖質や加工食品の摂取量が知らず知らずのうちに増えていくことがあります。

また、ゼロカロリー飲料を「ダイエット中の味方」として位置づけてしまうことで、他の食事や運動への意識が低下するリスクがあります。本来、体重管理には食事全体のバランスや運動習慣、睡眠など、複合的な生活習慣の改善が重要です。飲み物のカロリーをゼロにすることだけに注目しすぎると、本質的な健康管理から遠ざかることになりかねません。

水やお茶（緑茶、麦茶など）など、カロリーゼロかつ添加物の少ない飲み物を日常の水分補給として活用することが、健康的な選択肢として広く推奨されています。特に食事中の飲み物をゼロカロリー飲料から水やお茶に変えるだけでも、甘味への依存を緩やかに減らすことができます。

ゼロカロリー飲料との健康的な付き合い方と受診の目安

ゼロカロリー飲料を完全に排除する必要はなく、「習慣的な大量摂取」を避けることが重要です。たとえば、週に数回程度、食事の楽しみとして取り入れる範囲であれば、大きな健康リスクが生じにくいと考えられています。問題になるのは、毎日何杯も飲む、あるいはゼロカロリー飲料以外の飲み物をほとんど摂らないといった偏った習慣です。

以下のような点に当てはまる方は、飲み物の選択を見直すとともに、必要に応じて医療機関への相談を検討してください。

体重がなかなか減らない、またはゼロカロリー飲料を飲むようになってから体重が増えた

食後や飲み物を飲んだ後に強い空腹感や甘いものへの欲求が生じやすい

歯が以前よりしみやすくなった、または歯の表面が変化してきた

血糖値やHbA1c（過去2～3ヶ月の血糖の平均値を示す指標）の数値が高くなってきた

腎機能や肝機能の数値に変化が見られる

これらの自覚症状や検査結果の変化がある場合は、内科・糖尿病内科・代謝内科などへの相談が勧められます。飲み物の習慣ひとつが、身体のさまざまな機能に関わっている可能性があることを、ぜひ意識していただければ幸いです。

まとめ

ゼロカロリー飲料は、カロリーを抑えながら甘みを楽しめる点で魅力的な選択肢ですが、インスリン分泌への影響や食欲調節の乱れ、代謝への間接的な作用など、見逃せないリスクが存在します。「カロリーゼロ＝健康的」という単純な図式には当てはまらない部分があることを理解し、水やお茶を中心とした水分補給を基本としながら、ゼロカロリー飲料は適度に楽しむ飲み物として位置づけることが大切です。気になる症状や数値の変化があれば、ぜひ専門の医療機関にご相談ください。

参考文献

消費者庁「WHO の非糖質甘味料の使用に関するガイドラインと 国内における非糖質甘味料の摂取量推計について」

日本糖尿病学会「糖尿病の基礎知識、大事なこと、こんな情報は役立つ」