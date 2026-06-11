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YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が『４人で来日した外国人をアートの世界に連れて行ったら大興奮した！ #FREERIDE #外国人 #おもてなし』と題した動画を公開した。今回は過去のゲストからの紹介で集まったアムステルダム在住の4人を案内し、日本のヴィーガンフードや最新デジタルアートに触れてもらう様子が収められている。



動画の冒頭、Jukiaはホテルで4人のゲスト（Rach、Pam、Pat、Shaun）と合流。彼らは多国籍なバックグラウンドを持ちつつ、現在は全員がオランダのアムステルダムに住んでいるという。4人中2人がベジタリアンであることから、一行はまず下北沢にあるヴィーガン対応のパン屋「Tokyo Vegan Bakes」へと向かう。



テラス席で日本のヴィーガンパンを実食したゲストたちは、そのクオリティの高さに驚愕。「バターの代替品を使っているってわからないくらい濃厚だよね」と絶賛し、一人は「私の意見では日本のパン屋はフランスのより美味しいわ」と小声で打ち明ける場面も見られた。



食事中の会話では、日本のワークライフバランスの話題に。アジア特有の働きすぎな文化について触れつつ、「アムステルダムではみんな夕方の4時には外に出てビールを飲んでる」「16時にパソコン閉じてビール飲みに行く」と、充実した現地のライフスタイルについて明かした。



その後、一行は新しくオープンしたデジタルミュージアム「ワンダリア横浜」へ。四季や深海、森、そして近未来的な夜の横浜をテーマにしたプロジェクションマッピングの空間を歩き回り、「本当に水の中にいるみたい不思議な感覚」「すごい面白いわ」と没入感たっぷりの体験に大興奮。スマホを使って空間内の動物を捕まえるゲーム要素や、お土産のガチャガチャにも夢中になる姿が収められている。



帰りの車内では、視聴者から寄せられた「休足時間」やポケカ、ぬいぐるみなどのプレゼントが手渡され、ゲストたちは大喜び。「この縁は一生終わらないからね」「日本の友達いたら絶対紹介するよ」と笑顔で語り、終始和やかで笑顔の絶えないおもてなしの1日となったようだ。