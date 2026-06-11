特定少年に“懲役20年”求刑「暴行は自ら考え行ったもの」と指摘 当時18歳の男は表情を変えず
北海道江別市で２０２４年１０月、男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、強盗致死などの罪に問われている当時１８歳の男に対し、検察が「懲役２０年」を求刑しました。
（検察）「懲役２０年に処するべきである」
事件当時１８歳の特定少年・滝沢海裕被告。
検察が求刑を述べても、表情を変えることはありませんでした。
強盗致死などの罪に問われているのは、滝沢海裕被告と川村葉音被告、少年の３人です。
６月１１日の滝沢被告の裁判で検察はー
（検察）「滝沢被告の暴行は危険で強烈なもので、他の人の暴行が促進された」
検察は、暴行は自ら考えて行ったものと指摘しました。
一方で、終始犯行を主導したとは認められないことや、犯行当時１８歳だったことから、懲役２０年を求刑しました。
弁護側は、「滝沢被告の暴行は長時間の中で見ると限定的で死因に直結しない」「他人の言動に左右される未熟さを有していた」として懲役１５年を求めています。
判決は６月２５日に言い渡されます。
※ＳＴＶでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。