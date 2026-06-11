映画「X-Men」に出演するタイラー・メインさんが、「極めて珍しい」男性乳がんを公表/Caitlin Ochs/Reuters

（CNN）映画「X-Men」に出演する俳優タイラー・メインさんが、「極めて珍しい」乳がんの一種を患っていることを明かした。

2000年公開の同作でセイバートゥース役を演じたメインさんは、インスタグラムへの投稿で、乳がんと診断されたと公表した。乳がんは主に女性に関連づけられる疾患だ。

59歳のメインさんは元プロレスラー。24年の「デッドプール＆ウルヴァリン」でもセイバートゥース役を再演した。当初は診断結果を秘密にしておこうと思っていたものの、最終的には公表することを決めたという。

9日にインスタグラムへ投稿した動画の中でメインさんは、「悪い知らせがある。今日から化学療法を始める。生涯のうちに乳がんと診断される男性は750人中1人。私はその一人だ」と語った。

添えられたキャプションでは、この病気を「極めて珍しい」と表現し、「乳がん患者のうち男性の占める割合はわずか1％」と述べた。そのためにこの病気に対しては今も偏見が残っているという。

「男性はこの病気について、比較的進行した段階で診断される可能性が高いことが分かった。何と言っても話題に上らず、検査対象として意識することが少ないからだ。実際、私の主治医たちは皆その可能性を退けた。それでも妻がしこりを取り除くよう強く勧めてくれたおかげで、私は早期にがんを発見することができた」

米疾病対策センター（CDC）によると、米国で診断される乳がんのうち、男性の症例は約100件に1件。世界的にも状況は似ており、世界保健機関（WHO）は男性に発症する乳がんの割合を全体の0.5〜1％と推定している。

CDCによれば、年齢や乳がんの家族歴、肥満など、いくつかの要因が男性の乳がん発症リスクに影響を与える可能性がある。

インスタグラムで6万3100人のフォロワーを持つメインさんは、点滴につながれた病院での自身の短い映像も投稿。中指を立て、「がんなんてくそくらえ」と口の動きだけで示した。

2日目の化学療法を終えた後の9日の投稿では感極まった様子を見せながら、公表後に寄せられた「あらゆる愛情と励まし」に感謝を表明した。その上で「がんは最悪だが、十分な早さで見つければ、この闘いに勝つことができる」と綴（つづ）った。