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YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【要注意】暗号資産が貯まるクレカが増加中！おすすめしない理由3選（バイナンスジャパンカード/ビットフライヤークレジットカード/SBI VISAクリプトカード/Zaifカード/エポスクリプトカード PR」と題した動画を公開した。動画では、最近増えつつある「暗号資産が貯まるクレジットカード」5種類を比較し、現時点では利用をおすすめできないという結論と、その明確な理由を語っている。



動画内では、SBI VISAクリプトカードやBinance Japan Cardなど、5つのカードの基本還元率や交換レートを整理。一見お得に見えるこれらのカードだが、共通して抱える問題点として「税金計算の煩雑さ」「見えにくい手数料の高さ」「価格変動リスク」の3つを指摘した。



特に重要なポイントとして挙げられたのが税金の問題だ。暗号資産の売却益は総合課税の雑所得に分類されるため、給与所得などと合算して最大55%という高い税率が適用される可能性があると説明。さらに、付与されるたびに取得単価の記録が必要となり、「確定申告時の計算が非常に複雑に」なると、その煩雑さを解説した。また、通常のポイント還元とは異なり、交換レートに販売所のスプレッドが上乗せされるため、実質的な還元値が額面を下回る点にも注意を促している。



動画の終盤では、手堅く資産運用を行いたい人に向けて「新NISA×投資信託×クレカ積立」という王道の手法を推奨。SBI証券と三井住友カード、または楽天証券と楽天カードの組み合わせを挙げ、「毎月一定額を自動で積み立てるだけでよく、難しい知識も手間もほとんど必要ありません」とその魅力を語った。



「貯めた分だけ確実にお得」というポイントのシンプルさを求めるなら、暗号資産特有の価格変動は精神的な負担になりかねない。話題性や表面的な還元率に飛びつくのではなく、税務上の手間や隠れた手数料といったリスクを正しく理解した上で、着実な資産形成の手段を選ぶ視点が求められる。