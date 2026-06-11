強いチームには、スポットライトの外で勝利を支える主役がいる。ソフトバンクは１０日の阪神戦（みずほペイペイ）に６―２で逆転勝ちを収め、４連勝を飾った。２年連続１０度目の交流戦制覇へ、また一歩前進。昨季の日本シリーズで熱戦を繰り広げたセ王者に地力の差を見せつけ、早々にカード勝ち越しを決めた。前夜は衝撃の６発を浴びせて完勝。この日も主軸の一発攻勢で試合をひっくり返し、終盤にかけてリードを広げた。

０―２で迎えた４回に柳田の８号ソロと相手失策で同点に追いつくと、５回に近藤の２試合連発となる１１号ソロで勝ち越しに成功。７回にも近藤の２打席連続となる１２号２ランなどで３点を追加し、危なげなく逃げ切った。

ここまで交流戦は１２勝２敗で首位。ただペナントを争う同一リーグのライバル球団も白星量産中で、この日は２差で追うパ１位・西武、３位・オリックス、４位・日本ハムも勝利。リーグ上位陣のゲーム差は変わらなかった。

相手の緩慢な守備を突く走塁も際立ち、スコア以上の差を感じたファンも多かったはずだ。そんな試合で鷹ベンチにはスタメンを外れた実力者が並んだ。昨季パ唯一の３割打者にして首位打者の牧原大成内野手（３３）、昨季最高出塁率のタイトルを獲得した柳町、実績十分の今宮、前日１試合２発と大暴れした野村。阪神先発・大竹との相性などを勘案しての用兵とみられたが、実力者がベンチを温める絵は、改めて鷹の戦力充実をうかがわせた。

その上で、７回から代走で途中出場した牧原大がチーム内でも話題をさらうインパクトを残した。この日唯一の打席となった８回に鮮やかな中前打。リーグ７位の通算打率２割８分４厘とし、今季途中出場時の打撃成績は９打数６安打、打率６割６分７厘となった。凡事徹底の象徴のような３３歳は「いつもと変わらない姿勢で、チームから与えられたところで、しっかり仕事をするだけです」と表情一つ変えなかった。寡黙に結果を出し続けるベテランの存在が、鷹の強さをより強調している。