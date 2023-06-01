【日本海軍 航空母艦 赤城】 6月11日 出荷開始 価格：27,280円

ハセガワは6月11日に、1/350スケールプラモデル「日本海軍 航空母艦 赤城」再販分の出荷を開始する。価格は27,280円。

本商品は、「航空母艦 赤城」を1/350スケールでキット化したもの。格納庫後端形状、艦底キール部分の大きさ・形状、側舷アーマープレートフェアリング部分の形状は、新資料に基づいた設計となっており、組み上がると全長745mmになる。

高角砲/副砲/可倒アンテナマスト/舵は可動式で、エレベーターは三基ともに上がった状態と一段下がった状態が選べる。

サーチライトは別パーツ化してあり、飛行甲板上に出ている状態と格納状態を選択できる。また、艦載機はクリアー成形で、零戦21型×3機、九九艦爆11型×3機、九七式三号艦攻×6機が付属する。

飛行甲板下面の桁パーツは別パーツ化することにより、プラ部品による精密な表現を実現。煙突基部の枝分かれ部分や艦橋の作り込みなど、どれも精密な彫刻による密度の高い表現となっている。

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