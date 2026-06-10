DMM通販は、BANDAI SPIRITSの10月から12月再販予定プラモデルを対象にした通常・抽選販売を6月11日15時より実施することを発表した。

今回の抽選販売には、「HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット」「HG 1/144 デストロイガンダム」「MGSD クシャトリヤ」「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」など、様々なガンダム作品のガンプラが多数ラインナップ。

さらに美少女プラモデル「30MS」や「スパロボOG」「装甲騎兵ボトムズ」「宇宙戦艦ヤマト」「魔法少女まどか☆マギカ」のプラモデルも抽選販売の対象となっている。

また通常販売枠では、ガンプラのほか、「30MM」「30MM×AC6」「30MF」「30MS」「マクロス」「エヴァンゲリオン」「ウルトラマン」などから、多数の商品が用意されている。

DMM通販「BANDAI SPIRITS 10月～12月再販プラモデル」抽選販売対象商品（一部抜粋）

DMM通販「BANDAI SPIRITS 10月～12月再販プラモデル」通常販売対象商品（一部抜粋）