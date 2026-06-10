「もっちゅりんって本当においしいの？」【ミスド】今年も入手困難「もっちゅりん全3品」を本音リポ
「ミスタードーナツ（ミスド）」に、昨年は入手困難なほどの大人気となった「もっちゅりん」が再登場です！
【画像】昨年は買えない人も続出…ミスド55周年記念ドーナツ「もっちゅりん全4品」
事前のネット予約では約2500分待ちとなるなど、発売前から大きな話題を集めている「ミスドのもっちゅりん」。発売後も店舗には行列ができるなど、絶大な人気を誇っています。 今回は、そんな2026年の「もっちゅりん」全3品をフードライターが実食し、本音でレビューします。
まずご紹介するのは、「もっちゅりんきなこ」（テイクアウト216円／イートイン220円）。もち粉と米粉を独自にブレンドした“もっちゅり”食感の生地に、きなこシュガーをトッピングした一品です。
こちらは2025年も大人気だった商品で、今年も待望の再登場を果たしました。昨年はテイクアウト205円だったため、今年は11円の値上げとなっています。
「高くなった……」と感じる人もいそうですが、この人気ぶりや昨今の物価高を考えると、納得できる価格設定といえるかも。
ひと口食べると、「本当にドーナツ!?」と疑いたくなるほどの“もちもち”とした食感！ 同じミスドの「ポン・デ・リング」の“もちもち”とは別物の“もちもち”感で、やわらかさがありつつも、ふわっと軽い口どけが特徴です。
きなこ味は素朴で優しい甘み。もっちゅりんならではのおいしさを引き立ててくれるシンプルな一品です。
続いて紹介するのは、「もっちゅりんみたらし」（テイクアウト226円／イートイン231円）。先ほど紹介した「きなこ」と同じもっちゅり食感の生地に、みたらしフィリングをコーティングした一品です。
こちらも昨年販売されていた人気商品で、今年も再登場しました。みたらし味は特に人気で、筆者が購入した店舗では予約分以外はすでに売り切れ。こちらも昨年より10円ほど値上げされています。
ひと口食べると、みたらし団子のような甘じょっぱい味わいが口いっぱいに広がります。それでいて、もっちゅり食感との組み合わせは新鮮で、筆者は「みたらし団子の進化系」のように感じました。
包丁で半分にカットしようとすると潰れてしまうほどやわらかいため、シェアする際は少し注意が必要です。
最後に紹介するのは、「もっちゅりんいちご」（テイクアウト237円／イートイン242円）。こちらは、2026年に新たに登場した新商品です。
もっちゅりん生地の中にいちごフィリングを詰められていて、ホイップクリームといちごシュガーがトッピングされています。
食べてみると、もっちゅりん生地の中から、たっぷりのいちごフィリングがあふれそうに！ いちごジャムのような甘酸っぱい味わいにホイップやシュガーが加わり、3種類のもっちゅりんの中では最もスイーツ感の強い仕上がりです。
甘いものが好きな人には、特におすすめしたいフレーバーです。
いかがでしたか。筆者は3種類全ておいしいと感じましたが、ネット上では「ミスド史上最高レベルにおいしい」「並ぶほどではなかった」「期待外れだった」など、さまざまな声が見られました。
一方で、発売から1週間以上が経過した現在も、店舗によっては購入個数の制限が設けられていたり、午前中のうちに売り切れてしまったりするほどの人気ぶりです。気になった人はぜひお早めに店舗、オンラインサイトでチェックしてみてくださいね。
※価格は全て税込価格。商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
【画像】昨年は買えない人も続出…ミスド55周年記念ドーナツ「もっちゅりん全4品」
【ミスド】2026年も大人気の「もっちゅりん」！ 全3品を本音レビュー
事前のネット予約では約2500分待ちとなるなど、発売前から大きな話題を集めている「ミスドのもっちゅりん」。発売後も店舗には行列ができるなど、絶大な人気を誇っています。 今回は、そんな2026年の「もっちゅりん」全3品をフードライターが実食し、本音でレビューします。
1. 「もっちゅりんきなこ」
まずご紹介するのは、「もっちゅりんきなこ」（テイクアウト216円／イートイン220円）。もち粉と米粉を独自にブレンドした“もっちゅり”食感の生地に、きなこシュガーをトッピングした一品です。
こちらは2025年も大人気だった商品で、今年も待望の再登場を果たしました。昨年はテイクアウト205円だったため、今年は11円の値上げとなっています。
「高くなった……」と感じる人もいそうですが、この人気ぶりや昨今の物価高を考えると、納得できる価格設定といえるかも。
ひと口食べると、「本当にドーナツ!?」と疑いたくなるほどの“もちもち”とした食感！ 同じミスドの「ポン・デ・リング」の“もちもち”とは別物の“もちもち”感で、やわらかさがありつつも、ふわっと軽い口どけが特徴です。
きなこ味は素朴で優しい甘み。もっちゅりんならではのおいしさを引き立ててくれるシンプルな一品です。
2. 「もっちゅりんみたらし」
続いて紹介するのは、「もっちゅりんみたらし」（テイクアウト226円／イートイン231円）。先ほど紹介した「きなこ」と同じもっちゅり食感の生地に、みたらしフィリングをコーティングした一品です。
こちらも昨年販売されていた人気商品で、今年も再登場しました。みたらし味は特に人気で、筆者が購入した店舗では予約分以外はすでに売り切れ。こちらも昨年より10円ほど値上げされています。
ひと口食べると、みたらし団子のような甘じょっぱい味わいが口いっぱいに広がります。それでいて、もっちゅり食感との組み合わせは新鮮で、筆者は「みたらし団子の進化系」のように感じました。
包丁で半分にカットしようとすると潰れてしまうほどやわらかいため、シェアする際は少し注意が必要です。
3. 「もっちゅりんいちご」
最後に紹介するのは、「もっちゅりんいちご」（テイクアウト237円／イートイン242円）。こちらは、2026年に新たに登場した新商品です。
もっちゅりん生地の中にいちごフィリングを詰められていて、ホイップクリームといちごシュガーがトッピングされています。
食べてみると、もっちゅりん生地の中から、たっぷりのいちごフィリングがあふれそうに！ いちごジャムのような甘酸っぱい味わいにホイップやシュガーが加わり、3種類のもっちゅりんの中では最もスイーツ感の強い仕上がりです。
甘いものが好きな人には、特におすすめしたいフレーバーです。
いかがでしたか。筆者は3種類全ておいしいと感じましたが、ネット上では「ミスド史上最高レベルにおいしい」「並ぶほどではなかった」「期待外れだった」など、さまざまな声が見られました。
一方で、発売から1週間以上が経過した現在も、店舗によっては購入個数の制限が設けられていたり、午前中のうちに売り切れてしまったりするほどの人気ぶりです。気になった人はぜひお早めに店舗、オンラインサイトでチェックしてみてくださいね。
※価格は全て税込価格。商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)