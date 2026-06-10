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治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「【マンジャロ】警察が摘発に本腰に！夢の痩せ薬か、違法使用か。元刑事が解説」を公開した。動画では、本来は糖尿病治療薬である「マンジャロ」がダイエット目的で蔓延している現状と、警察による摘発事例、そして医療業界が抱える構造的な問題について強い懸念を示している。



小比類巻氏はまず、マンジャロが本来「2型糖尿病患者の血糖値を改善するために開発された医療用医薬品」であると説明。食欲を抑制し体重を減少させる効果があることから、SNSなどで「打つだけで痩せる」と話題になり、ダイエット薬として不適切に使用されている現状を指摘した。その背景には、痩せていることを美しいとする現代の「ルッキズム」があると分析している。



本来、医師の処方なく医薬品を販売することは薬機法で禁じられており、小比類巻氏は「大阪府警が無許可で販売した人間を書類送検した」という摘発事例を紹介。一方で、最大の問題は「実際のお医者さんが売っている」ことだと語る。美容クリニックなどで、糖尿病ではない人に適応外処方として自由診療で販売されているケースが後を絶たない。これについて専門医は、急性膵炎などの重篤な副作用のリスクがあると警告している。



しかし小比類巻氏は、医師による適応外処方そのものは「直ちに違法行為であるとは言えない」という法的な限界を指摘。「各々の医師の裁量に任されている」「医師の倫理観任せ」になっているグレーな現状が、安全性を度外視して利益を優先する一部のクリニックのビジネスを助長していると問題視した。



最後には、肥満症治療薬として承認されている同成分の薬が存在するにもかかわらず、マンジャロが乱用される現状に疑問を呈した。その上で、健康を損なうリスクを冒してまで安易に薬に頼る風潮に対し、美しさの前提には「健康さ」が必要であると訴え、医療と美容の境界線におけるルールのあり方に一石を投じて動画を締めくくった。