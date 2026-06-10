Nakamura Hakが本日6月10日に、アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマ「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光り」を一挙収録した1st CDシングル「ただ美しい呪い」をリリースした。

彼女の音源はすべて、歌と1本のアコースティックギターのみで一発録音され、無修正・無編集なことでも話題を呼んでいる。その録音哲学から、『とんがり帽子のアトリエ』でオンエアされているアニメバージョンも、フル尺の “切り抜き音源” ではなく、新たに一発録りした別音源となっている。

CDは、フル尺音源＋各曲のアニメバージョンを加えた計６トラック入り。うち、「光り」と3つのアニメバージョンはデジタル配信されていないため、今回が初のリリースとなる。

https://youtu.be/KFxDFvnJ2ew

なお、今週末6月13日(土)の24時からは、リリースを記念した無料オンラインライブも開催される。本日、セットリストと収録時に撮影されたライブ写真も公開された。

5月29日に行われた初オンラインライブは、リリース音源を彷彿とさせる音響・照明効果を極限まで抑えたストイックな演出で生配信されたが、今回は、一変して、『生演奏』×『左右・背面・地面と四方に配した巨大LEDを用いたVJ』さらには『AR投射』も加えたテッキーな演出を行う関係で、事前収録した映像を配信する形を取っている。

境界 - セットリスト：

1.「白は夢」from 1st E.P.「白は夢」

2.「刃物と月」from 1st E.P.「白は夢」

3.「光り」- アニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

4.「善と悪」- テレ東系ドラマ「るなしい」オープニングテーマ

5.「ただ美しい呪い」- アニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

◾️1st Single CD「ただ美しい呪い」

2026年6月10日(水)リリース

CTCM-65137 / \1,320(税込)

EC：https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001

全曲試聴映像：https://youtu.be/KFxDFvnJ2ew 〈収録内容〉

1.ただ美しい呪い / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

2.夜に浮かぶ / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第３・５話 エンディングテーマ

3.光り / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第８話 エンディングテーマ

4.ただ美しい呪い - Anime ver.

5.夜に浮かぶ - Anime ver.

6.光り - Anime ver. 〈先行デジタル配信〉

Debut Digital SG「ただ美しい呪い」配信中

Streaming/DL：https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_tadautsukushiinoroi

Music Video（Anime ver.）：https://youtu.be/OXeF_qXb3do 2nd Digital SG「夜に浮かぶ」配信中

Streaming/DL：https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_yoruniukabu

Music Video（Anime ver.）：https://youtu.be/ppq5i9HAHfE 「光り」Music Video 公開中（サブスク含めデジタル音楽配信はしておりません）

Music Video（Anime ver.）：https://youtu.be/K-a399qldGI

◾️＜2nd Online-Live「境界」＞

2026年6月13日（土）24:00 配信スタート

※ 無料オンラインLIVE / YouTubeにて

配信リンク：https://youtube.com/live/Gxi5V7KdTMo 1st Online-Liveのアーカイヴ映像を無料公開中

https://youtu.be/as5e9wWVsNM

◾️＜Plugless（Out-store）Live Tour「異端」＞

2026年9月13日(日)【東京/下北沢】DY CUBE

2026年10月18日(日)【京都】音まかす

2026年10月25日(日)【愛知/名古屋】RAD mini

2026年11月1日(日)【北海道/札幌】Space Art Studio

2026年11月8日(日)【新潟】WOODY

2026年11月15日(日)【宮城/仙台】BARTAKE

2026年11月29日(日)【大阪】雲州堂

2026年12月13日(日)【岡山】表町シェルター

2026年12月20日(日)【香川/高松】RUFFHOUSE

2027年1月17日(日)【福岡】public space 四次元

2027年1月24日(日)【島根/松江】MUSIC BAR Birthday

2027年1月31日(日)【東京/下北沢】WAVER 全公演 17:30 開場 / 18:00 開演

CD「白は夢」の購入者は無料入場できるアウトストア・ライブ

※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順

※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載