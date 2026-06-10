ホルムズ海峡でアメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたことを受け、アメリカ中央軍は9日、イランへの報復攻撃を行いました。イランもこれに対し、バーレーンのアメリカ軍艦隊など各地に反撃していて緊張が高まっています。

ホルムズ海峡で警戒・監視活動にあたっていたアメリカ軍のヘリコプター1機が8日夜、イラン軍によって撃墜されました。これを受け、アメリカ中央軍は9日、報復としてホルムズ海峡付近にあるイランの防空施設などを攻撃したと発表しました。自衛のための攻撃で作戦は完了したとしています。

イランメディアは、ホルムズ海峡周辺のゲシュム島や港湾都市シリクなど複数箇所で爆発音が聞こえたと伝えています。

一方、ロイター通信によりますと、イランの革命防衛隊は10日、これに対する報復として、バーレーンにいるアメリカの第5艦隊を攻撃したと発表しました。さらにイランメディアは、ヨルダンとクウェートの基地にも攻撃を行ったと伝えています。