ロイヤルホールディングス（東京都世田谷区）が展開する天丼チェーン「てんや」が、初登場となる「冷や汁」にうどんを合わせた新商品「てんや流 冷や汁うどん」「鰹（カツオ）の冷やしそば」を6月11日から期間限定で販売します。さらに、夏の定番メニュー「たれづけ大江戸天丼」も販売開始。また、一部グランドメニューおよび商品価格の改定も実施します。

【画像】「鰹のたたき天ぷら」もおいしそう！ 丼からはみ出てる！ ボリューミーな「大江戸天丼」「ご馳走天丼」も！

「冷や汁」は、甘みがありながらもさっぱりとした口当たりの九州の麦みそをベースに、瀬戸内産の真鯛（マダイ）やキュウリ、ナス、ネギ、ショウガ、豆腐が入っています。価格は単品550円（以下、税込み）。「てんや流 冷や汁うどん」は「冷や汁」にうどんと、ジューシーな甘みが特徴の「とろ〜り旨なす」や海老（エビ）、いんげんの天ぷらなどがセットとして付いてきます。「藪そば」に変更することも可能。1260円。

「鰹の冷やしそば」は、ほどよい脂のうまみと爽やかな風味の鰹を香ばしく仕上げた「鰹のたたき天ぷら」に「とろ〜り旨なす」、ふっくらとした身の「きす半身」の天ぷらを添えた満足感のある一品。960円です。

「たれづけ大江戸天丼」は活〆一本穴子、海老、大いか、いんげんの天ぷら、広島菜が添えられた一品で、1160円。

その他、「たれづけ大江戸天丼（小）藪そばサービスセット（みそ汁付）」（1470円）、「たれづけ大江戸天丼弁当」（1160円〜）、「穴子2種のご馳走天丼（みそ汁付）」（1690円）、「穴子2種のご馳走天重弁当（お新香付）」（1690円〜）も販売されます。

てんやは、一部グランドメニューおよび商品価格の改定も行い、「いろどり天丼」が終売となり、新たに「元祖てんやの天丼」や「てんやの特上天丼」などが販売。定番メニュー「オールスター天丼」が830円から860円に改定されます。

同日から、店内にて約14万6000食限定で、すべての天丼・麺セット・天ぷら定食・単品の「みそ汁」を「三重県産あおさのみそ汁」として提供。同月15〜21日の1週間限定で「てんやの上天丼弁当」を持ち帰り限定で特別価格600円で販売する「てんやWeek！！」も実施します。