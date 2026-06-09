ヤクルト本社は2026年6月9日、「オレンジジュース（200ミリリットル）」の販売を同年7月6日から再開すると公式サイトで発表した。天候不順などを要因とするオレンジ果汁の調達難により、24年3月から販売休止していた。約2年ぶりの再開となる。

販売再開に伴うデザインや処方の変更はなし

同社の商品ページでは、紙容器入りの「オレンジジュース（200ミリリットル）」が24年3月より、在庫がなくなり次第、販売を休止すると記載されていた。休止前の希望小売価格は110円（税別）だった。

26年6月9日の発表によれば、「天候不順を主因とするオレンジ果汁の調達難」により販売休止していたが、同年7月6日から再開する。販売再開に伴うデザインや処方の変更はないという。

同商品は、オレンジ濃縮果汁を使用した100％オレンジジュース（濃縮還元）。再開後の希望小売価格は150円（税別）で、24個入りのケース単位で扱う。ヤクルトレディによる訪問販売や、スーパーマーケットなどでの店頭販売、自動販売機での販売を予定している。

同社は、26年7月から27年3月までの販売目標を11万8000ケースとしている。