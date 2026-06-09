マウスコンピューター、ECサイトにて期間限定で最大10万円引きの夏先取りセール
マウスコンピューターは、「夏先取りセール」として、同社ECサイトにて期間限定のPC割引セールを開始した。2026年6月24日(水)10時59分まで。対象製品を最大値引き10万円の特価で販売する。
マウスコンピューターがオンライン直販で夏先取りセール
セール対象となるPCの一例は以下の通り。
mouseノートPC「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-b5a7a01sragew102dec/
通常価格329,800円 → セール価格299,800円
mouseデスクトップPC「mouse SH-I5U01（ホワイト）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-shi5u01w7bdaw102dec/
通常価格199,800円 → セール価格179,800円
mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）
mouse SH-I5U01（ホワイト）
G TUNEノートPC「G TUNE P5-A7G60WT-D / ホワイト（Copilot+ PC）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-p5a7g60wtdhdw102dec/
通常価格439,800円 → セール価格379,800円
G TUNEデスクトップPC「G TUNE FZ-I9G80」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi9g80g8bfdw102dec/
通常価格809,800円 → セール価格709,800円 ※最大値引き10万円OFF
G TUNE P5-A7G60WT-D / ホワイト（Copilot+ PC）
G TUNE FZ-I9G80
DAIVノートPC「DAIV Z4-I7I01SR-B」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4i7i01srbfaw102dec/
通常価格376,800円 → セール価格326,800円
DAIVデスクトップPC「DAIV KM-I7G70（NVIDIA Studio 認定PC）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-kmi7g70b8afdw102dec/
通常価格579,800円 → セール価格499,800円
DAIV Z4-I7I01SR-B
DAIV KM-I7G70（NVIDIA Studio 認定PC）
詳細や最新情報は、こちらのリンク先のセール特設ページで確認いただきたい。
マウスコンピューターがオンライン直販で夏先取りセール
セール対象となるPCの一例は以下の通り。
mouseノートPC「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」
通常価格329,800円 → セール価格299,800円
mouseデスクトップPC「mouse SH-I5U01（ホワイト）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-shi5u01w7bdaw102dec/
通常価格199,800円 → セール価格179,800円
mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）
mouse SH-I5U01（ホワイト）
G TUNEノートPC「G TUNE P5-A7G60WT-D / ホワイト（Copilot+ PC）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-p5a7g60wtdhdw102dec/
通常価格439,800円 → セール価格379,800円
G TUNEデスクトップPC「G TUNE FZ-I9G80」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi9g80g8bfdw102dec/
通常価格809,800円 → セール価格709,800円 ※最大値引き10万円OFF
G TUNE P5-A7G60WT-D / ホワイト（Copilot+ PC）
G TUNE FZ-I9G80
DAIVノートPC「DAIV Z4-I7I01SR-B」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4i7i01srbfaw102dec/
通常価格376,800円 → セール価格326,800円
DAIVデスクトップPC「DAIV KM-I7G70（NVIDIA Studio 認定PC）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-kmi7g70b8afdw102dec/
通常価格579,800円 → セール価格499,800円
DAIV Z4-I7I01SR-B
DAIV KM-I7G70（NVIDIA Studio 認定PC）
詳細や最新情報は、こちらのリンク先のセール特設ページで確認いただきたい。