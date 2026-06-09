【「ガシャポンボックス」新商品】 6月9日より 順次発売

バンダイは、コンビニで楽しめるガシャポン「ガシャポンボックス」の新商品8種を発表した。

今回6月9日より発売予定の新商品を発表しており、商品のラインナップは、「モンチッチ めじるしアクセサリー アナザーカラーver.」「機動戦士ガンダム まちぼうけ ガンダムの場合２ ブラッククリアVer」「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 カプセルフィギュアコレクション01」「たまごっち カラフルマルチチャーム アナザーカラーver.」「“ディズニーキャラクター” めじるしアクセサリー Summer」「HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション」「SKZOO めじるしアクセサリー～雲プレートver.～」「セブンプレミアム ゴールドチャーム」の計8製品となっている。

なお発売開始タイミングは、地域・店舗によって異なる場合がある。

「モンチッチ めじるしアクセサリー アナザーカラーver.」

価格：各330円 種類：全6種

モンチッチくん（スタンダードver.）

モンチッチちゃん（スタンダードver.）

モンチッチくん（復刻ノーマルver.）

モンチッチちゃん（復刻ノーマルver.）

チムたん（ホワイトver.）

チムたん（ピンクver.）

「機動戦士ガンダム まちぼうけ ガンダムの場合２ ブラッククリアVer」

価格：各440円 種類：全4種

ズゴック（ブラッククリアver.）

ドム（ブラッククリアver.）

ストライクガンダム（ブラッククリアver.）

バクゥ（ブラッククリアver.）

「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 カプセルフィギュアコレクション01」

価格：各550円 種類：全6種

ジョルノ・ジョバァーナ

ブローノ・ブチャラティ

レオーネ・アバッキオ

グイード・ミスタ

ナランチャ・ギルガ

パンナコッタ・フーゴ

「たまごっち カラフルマルチチャーム アナザーカラーver.」

価格：各330円 種類：全6種

まめっち

くちぱっち

めめっち

ふらわっち

いちごっち

ケーたま（めろんソーダ）

「“ディズニーキャラクター” めじるしアクセサリー Summer」

価格：各330円 種類：全5種

ディズニースティッチ

スクランプ

ベイマックス

チップ

デール

「HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション」

価格：各440円 種類：全6種

ハローキティ(ギャル ver.)

ハローキティ(エンジェル ver.)

ハローキティ(日焼け ver.)

ハローキティ(キルト ver.)

ハローキティ(ベビー ver.)

チャーミーキティ

「SKZOO めじるしアクセサリー～雲プレートver.～」

価格：各440円 種類：全8種

Wolf Chan

Leebit

DWAEKKI

Jiniret

HAN QUOKKA

BbokAri

PuppyM

FoxI.Ny

「セブンプレミアム ゴールドチャーム」

価格：各330円 種類：全6種

金のハンバーグ

金のビーフカレー

金のビーフシチュー

金のバターチキンカレー

金の豚角煮

金の海老チリソース

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