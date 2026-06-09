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YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【ルウ1個で1人前】背徳の生姜焼きカレー。カレーはレンチン3分、煮込みゼロ！」と題した動画を公開しました。同チャンネルの人気企画「ルウ1個で1人前」シリーズの新作として、たった10分で完成するボリューム満点のカレーを紹介しています。



動画の前半では、レンジ調理鍋を使った具なしカレーの作り方を解説。カレールウ1個にニンニク、砂糖、中濃ソース、水を加え、500Wの電子レンジで3分加熱するだけでベースが完成します。仕上げにバターを溶かすことでコクをプラスしています。



後半は、トッピングとなる生姜焼きの調理工程へ。豚バラ肉とスライスした玉ねぎを香ばしく炒め、特製のタレを絡めて煮詰めていきます。動画内では「レンチン具なしカレーだから」「トッピングで楽しめる」と、このレシピならではのメリットを強調し、「カツカレーの時もおすすめ」とアレンジの幅広さも提案しています。



完成した料理は、300gのライスに具なしカレーをかけ、香ばしい豚バラ肉と玉ねぎ、さらに生卵を乗せたスタミナ満点の一品。「カレーは手を抜いてトッピングにこだわる」という独自のスタイルを提示し、「10分でこのクオリティ！！」「新しいカレーの作り方！！」と、その出来栄えに太鼓判を押しています。



忙しい日でも手軽にガッツリ食べたい時に、この「背徳の生姜焼きカレー」を試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ジャワカレールウ（辛口） 1個

・チューブニンニク 少々

・砂糖 小さじ1/2

・中濃ソース 小さじ1

・水 140cc

・バター 5g

・おろし生姜 適量

・醤油 大さじ1

・料理酒 大さじ1

・みりん風調味料 大さじ1

・砂糖 小さじ1（甘めが好きなら小さじ2に）

・サラダ油 適量

・豚バラ焼肉用 120g

・玉ねぎ（スライス） 適量

・ライス 300g

・生卵 1個



［作り方］

1. レンジ調理鍋にカレールウ、チューブニンニク、砂糖（小さじ1/2）、中濃ソース、水を入れる。

2. 500Wの電子レンジで3分加熱する。

3. 加熱後、バターを加えて混ぜて溶かし、具なしレンチンカレーを完成させる。

4. 器におろし生姜、醤油、料理酒、みりん風調味料、砂糖（小さじ1）を入れてよく混ぜ、生姜焼きのタレを作る。

5. フライパンにサラダ油をひき、豚バラ肉を1枚ずつ並べて焼く。

6. 肉を裏返して焼き、スライスした玉ねぎを加えて炒める。

7. 生姜焼きのタレを入れ、からめて煮詰める。肉と玉ねぎを香ばしく炒めたら火を止める。

8. 器にライスを盛り、具なしレンチンカレーをかける。

9. カレーの上に生姜焼きをトッピングし、中央に生卵を乗せて完成。