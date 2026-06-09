この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【ルウ1個で1人前】背徳の生姜焼きカレー。カレーはレンチン3分、煮込みゼロ！」と題した動画を公開しました。同チャンネルの人気企画「ルウ1個で1人前」シリーズの新作として、たった10分で完成するボリューム満点のカレーを紹介しています。

動画の前半では、レンジ調理鍋を使った具なしカレーの作り方を解説。カレールウ1個にニンニク、砂糖、中濃ソース、水を加え、500Wの電子レンジで3分加熱するだけでベースが完成します。仕上げにバターを溶かすことでコクをプラスしています。

後半は、トッピングとなる生姜焼きの調理工程へ。豚バラ肉とスライスした玉ねぎを香ばしく炒め、特製のタレを絡めて煮詰めていきます。動画内では「レンチン具なしカレーだから」「トッピングで楽しめる」と、このレシピならではのメリットを強調し、「カツカレーの時もおすすめ」とアレンジの幅広さも提案しています。

完成した料理は、300gのライスに具なしカレーをかけ、香ばしい豚バラ肉と玉ねぎ、さらに生卵を乗せたスタミナ満点の一品。「カレーは手を抜いてトッピングにこだわる」という独自のスタイルを提示し、「10分でこのクオリティ！！」「新しいカレーの作り方！！」と、その出来栄えに太鼓判を押しています。

忙しい日でも手軽にガッツリ食べたい時に、この「背徳の生姜焼きカレー」を試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・ジャワカレールウ（辛口） 1個
・チューブニンニク 少々
・砂糖 小さじ1/2
・中濃ソース 小さじ1
・水 140cc
・バター 5g
・おろし生姜 適量
・醤油 大さじ1
・料理酒 大さじ1
・みりん風調味料 大さじ1
・砂糖 小さじ1（甘めが好きなら小さじ2に）
・サラダ油 適量
・豚バラ焼肉用 120g
・玉ねぎ（スライス） 適量
・ライス 300g
・生卵 1個

［作り方］
1. レンジ調理鍋にカレールウ、チューブニンニク、砂糖（小さじ1/2）、中濃ソース、水を入れる。
2. 500Wの電子レンジで3分加熱する。
3. 加熱後、バターを加えて混ぜて溶かし、具なしレンチンカレーを完成させる。
4. 器におろし生姜、醤油、料理酒、みりん風調味料、砂糖（小さじ1）を入れてよく混ぜ、生姜焼きのタレを作る。
5. フライパンにサラダ油をひき、豚バラ肉を1枚ずつ並べて焼く。
6. 肉を裏返して焼き、スライスした玉ねぎを加えて炒める。
7. 生姜焼きのタレを入れ、からめて煮詰める。肉と玉ねぎを香ばしく炒めたら火を止める。
8. 器にライスを盛り、具なしレンチンカレーをかける。
9. カレーの上に生姜焼きをトッピングし、中央に生卵を乗せて完成。

YouTubeの動画内容

00:05

ルウ1個で簡単！具なしレンチンカレー作り
00:52

特製！生姜焼きのタレを合わせる
01:14

豚バラと玉ねぎを香ばしく炒める
02:12

盛り付け！生姜焼きと生卵の背徳トッピング

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