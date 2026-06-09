ホロライブプロダクション所属のさくらみこ、星街すいせいによるユニット「miComet」と、カラオケショップJOYSOUNDのコラボレーション企画が6月13日より開催されることが発表された。

【画像あり】スタジャンとジャージコーデの2つが展開 グッズラインナップ

本コラボは、中外鉱業株式会社コンテンツ部が展開するもので、6月13日から7月30日まで全国のカラオケショップJOYSOUNDをはじめとした系列店60店舗で実施される。なお、グッズの取り扱いは20店舗に限定される。

オリジナルグッズには、お揃いの“スタジャン”コーデや、ラフな“ジャージ”を着こなす放課後コーデといった、二人の新規ビジュアルが使用されている。「等身アクリルスタンド」や「トレーディング缶バッジ」、カラオケで楽しめる「ミニタンバリン」など、コラボならではのアイテムが多彩にラインナップされている。

グッズは前半・後半の2期にわけて販売され、6月13日からは「スタジャンver.」、7月7日からは「ジャージver.」の各種アイテムが登場する。

あわせて、店頭でコラボグッズを購入した人を対象としたプレゼントキャンペーンも実施。関連商品を税込2,000円以上購入すると応募はがきが1枚配布され、抽選で100名に「録り下ろしボイス入り目覚まし時計」がプレゼントされる。

また、1会計税込2,000円ごとに特典ポストカード（全8種）がランダムで1枚プレゼントされるほか、コラボメニュー1品の注文ごとに特典コースター（全8種）がランダムで配布される。店頭ではコラボメニューの販売やカラオケコラボルームの実施も予定されている。

Web販売は、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて、6月13日12時から7月31日23時59分まで予約を受け付ける。発送は9月～10月以降順次となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）