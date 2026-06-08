橋本環奈、まさかの“推し”を明かす ガチヲタっぷりにSNS驚き「最高」「身近すぎる」
橋本環奈が、6月7日（日）に自身のXを更新。遠征するほど好きな“意外な推し”を明かし、SNSで「最高」「身近すぎる」と話題になっている。
【写真】橋本環奈が遠征するほど推している、元宝塚トップスター
■「推しに会う時はミニスカート」
現在東京公演中の『BOOP！ The Musical ブープ！ザ ミュージカル』を観劇したという橋本。舞台『千と千尋の神隠し』で共演した大澄賢也、高橋莉瑚、中上綾女らと再会を果たしたほか、実は宝塚歌劇団星組公演『ディミトリ〜曙光に散る、紫の花〜』（2022）から主演の礼真琴を推していることも明かした。
橋本は「ディミトリから沼にハマった琴様。礼真琴様演じるベティーちゃんが可愛いすぎて素晴らしすぎて大号泣。全人類観て下さい。必ず」と涙が出るほど感動したと本公演を絶賛。
『BOOP！』キャストと元宝塚歌劇団星組トップ娘役・妃海風と撮られた集合写真ではミニスカートを履いている橋本が写っているが、「推しに会う時はミニスカートです」と気合いのミニスカートだったことを告白した。
礼を目の前にした橋本は相当緊張したようで、「琴様を前にすると口数が10分の1になります」と振り返り、「1人でタカホに泊まったこともあります。ムラ遠征めっちゃしてました」と兵庫・宝塚市にある本拠地・宝塚大劇場まで遠征するほどの“ガチオタ”であるとも明かした。
加えて「舞台裏で会えるなんて成功したヲタクです。緊張するんで伝えたい気持ちは風ちゃんに通訳してもらいます」と、以前から仲良しであることを明かしていた妃海に通訳をしてもらうとつづっている。
意外な“推し”の告白にSNSでは「最強すぎるヲタク」「橋本環奈ちゃんが想像の100倍以上の礼真琴オタクだった」「ヅカオタ用語を使いこなしている」「もともと好きやけどさらに好感度上がった」「風ちゃんの通訳で笑った」などと反響が集まっている。
引用：「橋本環奈」X（@H_KANNA_0203）
【写真】橋本環奈が遠征するほど推している、元宝塚トップスター
■「推しに会う時はミニスカート」
現在東京公演中の『BOOP！ The Musical ブープ！ザ ミュージカル』を観劇したという橋本。舞台『千と千尋の神隠し』で共演した大澄賢也、高橋莉瑚、中上綾女らと再会を果たしたほか、実は宝塚歌劇団星組公演『ディミトリ〜曙光に散る、紫の花〜』（2022）から主演の礼真琴を推していることも明かした。
『BOOP！』キャストと元宝塚歌劇団星組トップ娘役・妃海風と撮られた集合写真ではミニスカートを履いている橋本が写っているが、「推しに会う時はミニスカートです」と気合いのミニスカートだったことを告白した。
礼を目の前にした橋本は相当緊張したようで、「琴様を前にすると口数が10分の1になります」と振り返り、「1人でタカホに泊まったこともあります。ムラ遠征めっちゃしてました」と兵庫・宝塚市にある本拠地・宝塚大劇場まで遠征するほどの“ガチオタ”であるとも明かした。
加えて「舞台裏で会えるなんて成功したヲタクです。緊張するんで伝えたい気持ちは風ちゃんに通訳してもらいます」と、以前から仲良しであることを明かしていた妃海に通訳をしてもらうとつづっている。
意外な“推し”の告白にSNSでは「最強すぎるヲタク」「橋本環奈ちゃんが想像の100倍以上の礼真琴オタクだった」「ヅカオタ用語を使いこなしている」「もともと好きやけどさらに好感度上がった」「風ちゃんの通訳で笑った」などと反響が集まっている。
引用：「橋本環奈」X（@H_KANNA_0203）