1位は平均年収268.3万円

徳島県の企業

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、従業員の平均年齢が40代で、なおかつ従業員数が100人未満の企業を対象に、「年収が低い会社ランキング2025【従業員の平均年齢40代・従業員100人未満】」を作成した。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。

本連載でお届けしている年収ランキングシリーズでは通常、単体ベースの従業員が少ない会社は除外しているが、今回はあえて100人未満の企業を対象にしているので、これまで紹介できていなかった企業が多数登場する。

早速、ランキングを確認していこう。

1位は、徳島県のデンタス。平均年収は268.3万円だった。

同社は義歯や詰め物などの歯科技工物の生産に必要な材料、機械の開発や製造、販売を手掛けている。従業員の平均年齢は46.8歳、従業員数は27人（25年3月末時点）。東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場している。

2位は東京都に本社があるウェルディッシュで、平均年収は291.7万円だった。

同社は麦茶や健康茶などの販売を手掛ける食品・飲料サービス事業のほか、医療・介護現場向けの支援サービスなどを展開している。従業員の平均年齢は41.0歳、従業員数は7人だ（25年3月時点）。東証スタンダード市場に上場している。

今回対象となった25年3月期では、平均年収291.7万円と300万円を下回ったウェルディッシュだが、前期に当たる24年3月期は同480.9万円、決算期変更後に公表された25年8月期では同537.2万円と大きく変動していることに注意しておきたい。

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