J2・J3百年構想リーグ3位の宮崎、大熊裕司監督の来季続投を発表
テゲバジャーロ宮崎は7日、大熊裕司監督(57)との契約を更新し、2026-27シーズンも引き続き指揮を執ることを発表した。
大熊監督は2024年に就任。チームは昨季にJ2昇格プレーオフを制し、クラブ史上初のJ2昇格を果たした。今季はJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-Bを1位通過。プレーオフラウンドの末、40チーム中3位でシーズンを終えた。
大躍進といえる結果だったが、大熊監督はクラブ公式サイトを通じて「ここからが本当の勝負だと思っています」とコメント。「J2という舞台は、これまで以上に厳しく、簡単な試合は一つもありません。その中で、テゲバジャーロ宮崎らしく、ひたむきに、粘り強く、勇気を持って戦っていきます」とし、「クラブに関わるすべての皆様と力を合わせ、J2の舞台でもテゲバジャーロ宮崎の価値を示せるよう、全力を尽くします」と誓った。
大熊監督は2024年に就任。チームは昨季にJ2昇格プレーオフを制し、クラブ史上初のJ2昇格を果たした。今季はJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-Bを1位通過。プレーオフラウンドの末、40チーム中3位でシーズンを終えた。
大躍進といえる結果だったが、大熊監督はクラブ公式サイトを通じて「ここからが本当の勝負だと思っています」とコメント。「J2という舞台は、これまで以上に厳しく、簡単な試合は一つもありません。その中で、テゲバジャーロ宮崎らしく、ひたむきに、粘り強く、勇気を持って戦っていきます」とし、「クラブに関わるすべての皆様と力を合わせ、J2の舞台でもテゲバジャーロ宮崎の価値を示せるよう、全力を尽くします」と誓った。
#テゲバジャーロ宮崎 は、#大熊裕司 監督に2026/27シーズンも引き続き指揮を執っていただくことを合意いたしましたので、お知らせします。— テゲバジャーロ宮崎 (@55tegevajaro) June 7, 2026
大熊監督のもと、私たちはJ2昇格を成し遂げ、明治安田J2・J3百年構想リーグ3位という成績を収めることができました。深く感謝しております。… pic.twitter.com/mwRMFbhcwm