#テゲバジャーロ宮崎 は、#大熊裕司 監督に2026/27シーズンも引き続き指揮を執っていただくことを合意いたしましたので、お知らせします。



大熊監督のもと、私たちはJ2昇格を成し遂げ、明治安田J2・J3百年構想リーグ3位という成績を収めることができました。深く感謝しております。… pic.twitter.com/mwRMFbhcwm