SHINeeの約2年ぶりとなる日本でのドーム公演＜- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]＞が6月5日、7日の2日間、埼玉・ベルーナドームにて開催された。オフィシャルからのレポートをお届けする。

◆ライブ写真

「THE INVERT」には「裏返す」「転換する」という意味があり、これまでとは異なるライブになることをタイトルから予告。その言葉通り、6月1日に発売されたばかりのSHINee The 6th Mini Album『Atmos』に収録された新曲に加え、定番曲にはアレンジを施し、既存曲は久しぶりに披露されるものが多いなど、SHINeeの新たなライブスタイルを感じる内容となった。

オープニング映像が流れ、生バンドによる迫力のある演奏が会場に鳴り響く中、巨大なメインステージ上に人影が現れる。すると、中央に据えられたゴンドラが徐々に上昇し、そこに、左からONEW、TAEMIN 、MINHO、KEYの順番で並んだ4人の姿が。ステージ上の一番高い位置に到達すると、号砲のような花火とともに「Spoiler」でライブの口火が切られた。ダークでミステリアスな雰囲気を呼び起こすサウンドに、熱のこもった力強い歌声が乗る。2013年にリリースされたThe 3rd Album Chapter 1. ‘Dream Girl - The Misconceptions of You’の収録曲で、歌詞にアルバム収録曲のタイトルが「ネタバレ（スポ）」されているという遊び心が効いた楽曲。いい意味で意表を突かれた1曲目で、まさに「THE INVERT」なスタートとなった。メンバーのゴンドラと、ダンサーが乗り込んだ3台のゴンドラが縦に並び、ドーム会場だからこそできる縦の動きの演出も斬新。ゴンドラからステージに降り立った4人が、曲の最後、天を指差す姿にシャヲル（ファンの呼称）から大きな歓声が沸いた。

2曲目は最新アルバム『Atmos』からの新曲「Anti Believer」。エレクトロサウンドの大人っぽいポップナンバーで、メンバーそれぞれの歌声の特徴を生かすパートもありつつ、ハーモニーを奏でるパートもあり聴き応えのある1曲。途中、KEYが片目を覆い隠していた眼帯を取り、シャヲルを歓喜させる場面もあった。

「What’s up? ベルーナドーム！」とKEYが呼びかけて始まったのは「HARD」。生バンドによるロック・アレンジで重厚感が増す。メンバーの立つステージがせり上がり、アリーナ席の観客の頭上を移動しながらパワフルなパフォーマンスが繰り広げられる。続けて「Breaking News」へ。日本オリジナル楽曲ということもあり、シャヲルもヒートアップ。ムービングステージがアリーナ席の中盤を横切るような長い花道と合体し、メンバーは花道に散らばる。ONEWとTAEMINの渾身のロングトーン、KEYとMINHOの息の合ったラップと、圧倒的なスキルも見せつける。そして、アウトロから繋がるように「Sherlock」が始まると《SHINee’s back》のフレーズに会場のボルテージは天井なしに上昇。メンバーの名を呼ぶシャヲルのコールもバッチリ決まって、ライブ序盤から大きな盛り上がりとなった。

最初のMCでは「こんばんは、輝くSHINeeです！」という4人声を揃えての定番の挨拶から、「ただいま〜」（ONEW）、「会いたかったですか？」（TAEMIN）、「会いたかったです！」（MINHO）、「久しぶりです」（KEY）と、2年振りの日本での公演への想いもこもった言葉が並ぶ。また、KEYは公演タイトルについても説明し、「THE INVERT」の意味の他、「The Trilogy I」となっているように、今回が三部作の第一章であることも発表。ここから続いていくライブシリーズだと明かした。

ファン待望のライブ初パフォーマンスとなった2018年リリースのフルアルバム『’The Story of Light’ EP.1: SHINee Vol. 6』からの「All Day All Night」に続いて、新曲「Possibility」も披露。全体的にスタイリッシュな印象で、疾走感のあるサビのパートではハイトーンの耳心地のいい歌声も聴かせる。さらに、スローな動きの振りがセクシーさを増幅させる「Electric」、ダンストラックを盛り込んだアレンジも加えた「View」と、いい具合に力の抜けた大人のカッコ良さも見せつけた。

「View」からBAND PERFORMANCEへとつなぎ、そのまま日本オリジナル楽曲の「Downtown Baby」へ。メンバーは衣装をレッドとブラックをベースにしたものから、カラフルな色味をポイントにしたカジュアルなスタイルに。メインステージから左右に伸びる花道へ、ポップアップで突如現れた4人に、シャヲルは驚きつつも、共に歌い、飛び跳ね、ペンライトを大きく振って楽しんだ。

「Let’s go “JULIETTE”！」というTAEMINの号令とともに「JULIETTE」が始まる。イントロをアレンジしたドラマチックな展開で、ハンドマイクを握るメンバーの歌にも熱が入る。また、これまでの日本公演では日本語バージョンで歌われることが多かったが、今回は、韓国で行われた公演の日本開催という形で、この歌も韓国語で歌唱。原曲バージョンの歌詞を堪能できる貴重な機会ともなった。

ここからは懐かしい曲を続けて披露。「Like A Fire」ではONEWとKEYがハイトーンの掛け合いで圧巻の歌力を見せつける。「Colorful」ではビジョンに花が咲き誇る映像が映し出され、客席ではシャヲルの持つペンライトの光が色とりどりに輝き、まるで会場全体が花畑になったかのような美しい景色が広がる。「SAVIOR」ではムービングステージが会場の後方まで移動。ノリノリのダンス曲で、メンバーもシャヲルも音に合わせて飛び跳ねて、まるで巨大クラブのような様相となる。MCを挟んで、新曲「HOURS」を歌唱。ディスコ調のファンク要素のある曲で、ライブ初披露にも関わらず、シャヲルたちも軽快なリズムに乗って体を揺らしていた。

新曲「소나기 (Still Raining)」のMVがビジョンで流されている間に、メンバーは衣装をモノトーンのドレッシーなものに着替え、おそろいの大きなハットを被ってステージに戻ってきた。スモークが立ち込める幻想的な雰囲気の中、「Don’t Let Me Go」が歌われる。ミディアムテンポのバラードナンバーで、ピアノの音色に乗って、恋人との別れを歌った切ない4人の歌声が映える。「Wish Upon A Star」ではオープニングで使用された4台のゴンドラにメンバーが一人ずつ乗る。オーロラのような映像とオーバーラップしながら、甘く感情豊かなボーカルが会場を包んでいった。

イントロが鳴った途端、シャヲルから「うわっ」と声が上がった日本語オリジナル曲の「DIAMOND SKY」。ライブでは何度も名場面を作ってきた名曲だ。シャヲルもしっかりと歌詞を口ずさみ、サビではメンバーとともに手を高く掲げて指でダイヤモンドを形作る。間奏でメンバーは口々に「ありがとう」とシャヲルへの感謝を伝え、会場がまさに一つとなった瞬間だった。SHINeeの美しいコーラスワークが堪能できる「Green Rain」では、ONEWが「一緒に歌ってくれませんか？」と呼び掛ける場面も。メンバーとシャヲルが声を合わせ、聴く人の背中をそっと押してくれるようなメッセージを、“緑の雨”が降り注いだようなパールアクアグリーンのペンライトの光の中で歌い上げた。

そして、ライブ本編の最後を飾ったのは新曲の「Thousand Miles Away」。過去に追った傷を抱えながらも、未来への希望を歌うメッセージソングだ。4人それぞれの歌声が際立つパートから、サビの4人だからこそ奏でられるハーモニーへとつながる流れが聴く者の感情を揺さぶる。歌い終えたメンバーは客席をしっかりと見つめて笑みを浮かべると、ステージを後にした。

アンコールではついに最新アルバム『Atmos』のタイトル曲がベールを脱ぐ。ステージから客席に向かって強い光が放たれ、その中から全身ホワイトの衣装を纏ったメンバーが登場。SHINeeらしい聴くパートによってさまざまな印象を受ける複雑な曲ながら、全体的に爽快感があるダンスナンバーで、彼らのカリスマ性を改めて実感させる。続いて、「Lucky Star」「3 2 1」とテンションの上がる日本語曲をトロッコに乗って披露。シャヲルと笑顔を交わしながら、広いドームを巡った。

最後のMCでメンバーは、改めて、この日の想いを明かした。ONEWは、実はSHINeeとして日本でライブをするのは、2018年の＜SHINee WORLD THE BEST 2018〜FROM NOW ON〜＞以来で、「8年という本当に長い時間、こうして待っていてくれて本当にありがとうございます」と述べつつ、「皆さんのおかげで幸せでした」と笑顔を見せた。また、KEYは「今日が最後のステージじゃないから。こうやって応援してくれたら、いつもSHINeeはまた来ます」と約束した。

そして、「Chemistry」をエモーショナルに歌いあげると、ここまで20曲以上を披露してきたにも関わらず、ラストに激しいダンスナンバーの「Everybody」を持ってくる。残りの力をすべて使い果たすかのように、メンバーは歌い、踊り、シャヲルもありたっけの声を上げる。最後は、床に倒れ込んで天を指差す振付のところを、4人が横一列に並んで立って天を指差し、そのままステージの下へ消えた。ただここでは終わらず、スクリーンにエンディングロールが流されたにも関わらず、止まらない“SHINeeコール”に応えて、Wアンコールも敢行。最後の最後までシャヲルを全力で楽しませ、ライブは幕を下ろした。

今回、韓国デビューから18年、日本デビューから15年と、ここまで積み上げてきた楽曲たちが、 “今”の彼らの表現を持って、新曲と並んでも遜色なく聴けたことは、まさにイメージを「THE INVERT」するものだった。MCでKEYも説明していたが、今回のライブは三部作。次の第二章では一体、どんなSHINeeを見せてくれるのか。期待が膨らむ第一章となった。

撮影◎田中聖太郎

■ドーム公演＜- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]＞

6月5日(金) 埼玉・ベルーナドーム open16:30 / start18:30

6月7日(日) 埼玉・ベルーナドーム open14:00 / start16:00

■6th Mini Album『Atmos』

ダウンロード&ストリーミング https://lnk.to/SHINee_Atmos

デジタルキャンペーン詳細 https://shinee.jp/news/2026/0601_2414.html 【The 6th Mini Album『Atmos』日本限定特典付き販売中】

商品詳細 https://shinee.jp/news/2026/0520_2402.html

特典詳細 https://shinee.jp/news/2026/0520_2403.html

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撮影◎田中聖太郎

撮影◎樋口隆宏 _ 田中聖太郎写真事務所