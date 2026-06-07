俳優の大地真央さん（70）が2026年6月2日、自身のインスタグラムを更新。12歳年下でインテリアデザイナーの夫・森田恭通さん（58）と船上のランチを楽しむ様子を披露した。

「乗船させていただきました」

大地さんは、「お友達のご主人のヨットにお友達と乗船させていただきました」といい、船上で森田さんとランチタイムを過ごす姿を投稿した。「海風は少し寒かったですが、ヨットには最適なお天気で最高のクルージングでした」とつづっていた。

また、ハッシュタグをつけて「#日焼け対策は万全」「#持ち寄りランチ」などのコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、大地さんはメガネをかけて白いTシャツを着用。森田さんはサングラスをかけて、白とブルーのストライプのシャツというコーデ。料理が並ぶテーブルを前に、グラスを持って笑顔をみせていた。

7枚目では、大地さんは黒い帽子をかぶり、ブラウンのパーカーとパンツを着用。森田さんは帽子をかぶりデニムのジャケットというコーデ。海をバックに、大地さんが森田さんに寄り添って笑顔をのぞかせていた。9枚目では、赤い椅子に座って笑顔をみせる大地さんのソロショットを披露していた。

この投稿には、「かわいすぎます」「ゴージャスなお二人」「素敵です」「いつも仲良しで羨ましい」「めちゃくちゃ可愛い」といったコメントが寄せられていた。