オリックスは引き分けを挟んで4連敗

プロ野球のセ・パ交流戦は6日に6試合が行われた。パ・リーグ球団では西武、日本ハム、ソフトバンクが勝利。楽天とオリックスは敗れ、ロッテは引き分けに終わった。

西武は5-2で中日に逆転勝利を収めた。先発の隅田知一郎投手は8回3安打2失点と好投。打線は6回タイラー・ネビン内野手の11号3ランで逆転に成功した。7回には隅田のスクイズで1点を追加。9回は篠原響投手が無失点に抑えプロ初セーブを挙げた。隅田は今季5勝目とプロ初打点をマークした。

日本ハムは2-0でヤクルトとの接戦を制し、3連勝を飾り貯金を1とした。打線は4回2死一、三塁から野村佑希内野手の適時打で先制。5回にはフランミル・レイエス外野手の適時打で追加点を挙げた。先発の山崎福也投手は5回2/3を投げ4安打無失点と好投し今季初勝利。7回からは山本拓実投手、田中正義投手、柳川大晟投手が無失点リレーを見せ、完封勝利を収めた。

ソフトバンクはDeNAに6-3で勝利した。4回に正木智也外野手の4号ソロで同点にすると、5回に庄子雄大内野手の2点適時打と正木の適時二塁打で3点を勝ち越し。9回にも周東佑京外野手と川村友斗外野手が連続適時打を放ちリードを広げた。先発の前田悠伍投手は、5回1安打1失点で今季3勝目をあげた。

楽天は0-1で阪神に敗れ3連敗となった。先発の早川隆久投手は6回5安打8奪三振1失点と試合を作って降板。7回からは鈴木翔天投手、九谷瑠投手がそれぞれ3者凡退に抑える無失点リレーでつないだ。しかし、打線が好機を生かせず。9回2死から中島大輔外野手が安打で出塁するも、代打の鈴木大地内野手が倒れて無得点に終わった。

オリックスは広島に4-7で敗れ、引き分けを挟んで4連敗となった。先発の田嶋大樹投手は、4回に2本の本塁打を浴びるなど4回6安打5失点で降板。打線は4回に紅林弘太郎内野手の7号ソロ、6回に杉本裕太郎外野手の犠飛、8回には太田椋内野手の適時二塁打などで4-5と1点差に迫ったが、8回に4番手の入山海斗投手が2点を失い、反撃ムードがしぼんだ。

ロッテは1-1で巨人と引き分けた。2回、友杉篤輝内野手の安打などで2死満塁にすると、相手の暴投で1点を先制。先発の田中晴也投手は3回の無死満塁を無失点で切り抜けるなど、5回5安打無失点と粘投した。しかし6回、2番手の澤田圭佑投手が大城卓三捕手に同点ソロ。試合は振り出しに戻ったが7回以降はリリーフ陣が奮闘し巨人に得点を与えなかった。