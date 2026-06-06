夜間の高速道路のサービスエリア（ＳＡ）などで、大型車用の駐車スペース不足が深刻化するなか、ドライバーが車内で用を足し、道沿いに捨てた容器「黄金のペットボトル」の処理が問題となっている。

中日本高速道路は「ゴミは所定の位置へ各自で処理してほしい」とマナーの徹底を呼びかけている。（大久保南）

夏場に破裂、中身を浴びてしまった職員も

静岡県トラック協会と中日本高速道路による清掃活動が５月１９日、静岡市葵区の「新東名静岡ＳＡ」（上り線）で初めて実施された。約５０人の参加者が、ＳＡから本線に合流する道路脇を歩き、ゴミをトングで拾った。

ゴミの多くは運転席側の側溝や植え込みから見つかった。空の弁当の容器や紙パックだけでなく、尿が入っているとみられるペットボトルも散見された。参加した浜松ＳＡの５０歳代女性清掃員は「夏場はペットボトルが膨らみ、拾う時に破裂して中身を浴びてしまった職員もいた」と話す。静岡ＳＡでは回収した容器は作業場で中身を流してから捨てており、回収・処理時の悪臭で清掃員の心理的負担が大きいという。

１日３０〜４０本回収

その見た目から「黄金のペットボトル」と呼ばれるゴミは、主に長時間、長距離を走るトラック運転手などが捨てているとみられる。静岡ＳＡでは、１日に約３０〜４０本が回収されているといい、この日は３０分間の清掃で約１００本が見つかった。

ＳＡなどのトイレを使用せず、ペットボトルで用を足す背景には、運送業界の事情もある。

２０２４年４月から、トラック運転手の時間外労働の上限が年９６０時間に制限された。また、４時間連続して運転した後、必ず３０分以上の休憩を確保する「４３０休憩」も厳格に求められる。

参加した県トラック協会青年部会の高取慶部会長（４８）は「時間制限が設けられ、ドライバーがより時間を気にするようになったのではないか」と分析する。

「今のペースで行きたいなあ」「便所くらいで止まっていられるか」と、トイレに行く時間さえも後回しにするドライバー心理を説明する一方、高取さんは「清掃に参加して相当な数がポイ捨てされていた。ペットボトルの処理は自分ですべきだ」と強調した。

携帯トイレ利用を

高速道路施設内で相次ぐポイ捨てに対して、中日本高速道路静岡保全・サービスセンターの清水智之管理担当課長（４４）は「ドライバーも車内に置きたくないのではないか」と分析する。大型車両の駐車スペースが少ない上、トイレや休憩所などがある施設からは離れていることも要因と考えられる。中和剤により臭いを抑え、衛生面でも優れる携帯用トイレの利用を呼びかけている。清水課長は、「毎日回収する清掃員の心理的負担が大きい。各自で持ち帰るか、休憩施設のトイレで処理するなど、マナーを守ってほしい」と話した。