俳優小澤征悦（52）が6日、MCを務める日本テレビ系「サタデーLIVE NEWSジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演し、妻のNHK桑子真帆アナウンサー（39）の第1子妊娠を報告した。

番組エンディングで、読売テレビの高岡達之特別解説委員が「さあ、ここで、ごらんのみなさん、私からいいお知らせがあります」と切り出し、「長いこと生きていたら楽しいことが二つ重なることもあるもんで。一つは小澤さんのお誕生日だそうで！」と、この日誕生日を迎えた小澤を祝福。「ありがとうございます

」と応じる小澤に、高岡氏は「お誕生日を祝ったのはいいんですが、小澤さんが元気で長生きしないといけない理由がもう一つあるらしい！」と絶叫した。

小澤は「そっちね」と受け取った上で、「けさなんですが、情報が出て、あのありがとうございます」と、桑子アナの第1子妊娠に言及。「あの、子どもが、あのー。妊娠をね」としどろもどろになりながら、「本当に、こういうときに男は何もできないので、ちゃんとサポートしてあげたいなと思っていて」と桑子への思いを口にし、「あの、ありがとうございます」と、共演者の祝福に感謝の言葉を繰り返した。

緊張気味でコメントする小澤に、高岡氏は「パパ、長生きしろ−！」と叫び、この日の放送は終了した。

放送に先立って、小澤の所属事務所の関係者は、日刊スポーツの取材に「（桑子アナの妊娠は）事実です」と認め「温かく見守っていただけましたら」とコメントした。

小澤と桑子アナは19年から交際を開始したことが20年に一部で報じられた。21年9月1日に結婚したことを発表。同日は、小澤の父で世界的な指揮者の征爾さん（24年死去）の86歳の誕生日だった。小澤は初婚で、桑子アナは再婚だった。

桑子アナはこれまでに「ブラタモリ」や「NHKニュースおはよう日本」などを担当したエースアナウンサーの1人で、22年4月からは「クローズアップ現代」を担当している。