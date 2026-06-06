この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が、「フルーツが山盛り！果物屋さんが作る絶品スイーツに密着！」と題した動画を公開しました。果物屋さんが営むお店で、新鮮なフルーツをふんだんに使ったスイーツやボリューム満点のサンドイッチを作る様子に密着しています。



動画の前半では、キウイやみかん、いちごを贅沢に使ったフルーツサンドや、スポンジケーキにたっぷりの生クリームとフルーツを飾り付けるケーキの製造工程が収められています。タルト生地にカスタードクリームを敷き詰め、メロンやオレンジ、いちごなど色とりどりの果物を隙間なく盛り付けるフルーツタルトの制作風景は圧巻です。撮影者からの「使用してるフルーツの量が結構多いですね？」という質問に対し、店主が「時々盛りすぎてね、怒られるね」と笑いながら答える場面もあり、果物屋さんならではの気前の良さが伺えます。



さらに、スイーツだけでなく、照り焼きチキンやジャーマンポテトなどの総菜作りも紹介。それらの具材をたっぷり挟んだボリューム満点のホットサンドを香ばしく焼き上げる場面も登場します。



新鮮なフルーツの魅力が詰まったスイーツと、手作りの温もりが伝わる食事メニュー。見ているだけで食欲が刺激される、こだわりが詰まった動画となっています。



【レシピ】

［材料（フルーツサンド）］

・食パン

・生クリーム

・お好みのフルーツ（キウイ、みかん、いちご、パイナップルなど）



［作り方］

1. フルーツの皮を剥き、大きめにカットする。

2. 食パンの上に生クリームをたっぷりと絞り出す。

3. 生クリームの上にカットしたフルーツを並べる。

4. フルーツの隙間を埋めるようにさらに生クリームをのせ、もう1枚の食パンで挟む。

5. 手で軽く押さえて全体を馴染ませる。

6. パンの耳を切り落とし、対角線で半分にカットして完成。