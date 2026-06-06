『バイオハザード RE：ベロニカ』2027年発売 26年前のリメイク作品で映像解禁
ゲーム『バイオハザード』シリーズの最新作『バイオハザード RE：ベロニカ』が2027年に発売されることが決定した。PlayStation5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、Steamで発売され、あわせて紹介映像が解禁された。
【画像】顔リアルすぎ！主人公のクレア 『バイオハザード RE：ベロニカ』場面カット
『バイオハザード RE：ベロニカ』は、2000年に発売された『バイオハザード コード：ベロニカ』を原作としたリメイク作品。原作での“体験“を大切にしながらも現代のプレイフィール、再構成されたストーリー、最新のグラフィックにより狂気と策謀、愛と憎しみが絡みあう最新のサバイバルホラーとして 2027年に再誕する。
原作の『バイオハザード コード：ベロニカ』は、動くカメラワークと立体的な空間演出によりホラー表現の幅をさらに広げた作品。主人公はクレアとクリスのレッドフィールド兄妹、登場キャラクターたちの愛憎と狂気が絡み合ったストーリーが印象的で、リソースマネジメント要素を基本とした体験に加え、拡充されたアドベンチャー要素、前半と後半で操作キャラ変更など、誕生から年月を重ねた今も多くのファンを魅了しつづけている。
■ストーリー
未曽有の生物災害“ラクーン事件”から3か月。レオン・S・ケネディ、シェリー・バーキンと共に生き残ったクレア・レッドフィールドは、兄クリス・レッドフィールドを探しフランスへ。しかし、彼女を待っていたのは、兄ではなく、“ラクーン事件”を起こした元凶アンブレラの特殊部隊であった。生物災害で地獄と化した絶海の孤島ロックフォートを舞台にクレア・レッドフィールドの極限の脱出（サバイバルホラー）が始まる。
【画像】顔リアルすぎ！主人公のクレア 『バイオハザード RE：ベロニカ』場面カット
『バイオハザード RE：ベロニカ』は、2000年に発売された『バイオハザード コード：ベロニカ』を原作としたリメイク作品。原作での“体験“を大切にしながらも現代のプレイフィール、再構成されたストーリー、最新のグラフィックにより狂気と策謀、愛と憎しみが絡みあう最新のサバイバルホラーとして 2027年に再誕する。
■ストーリー
未曽有の生物災害“ラクーン事件”から3か月。レオン・S・ケネディ、シェリー・バーキンと共に生き残ったクレア・レッドフィールドは、兄クリス・レッドフィールドを探しフランスへ。しかし、彼女を待っていたのは、兄ではなく、“ラクーン事件”を起こした元凶アンブレラの特殊部隊であった。生物災害で地獄と化した絶海の孤島ロックフォートを舞台にクレア・レッドフィールドの極限の脱出（サバイバルホラー）が始まる。