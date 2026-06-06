【SUMMER GAME FEST 2026】 6月6日6時～ 配信開始

ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて「FINAL FANTASY VII REVELATION（ファイナルファンタジーVII リベレーション）」が発表された。

本作はスクウェア・エニックスのRPG「ファイナルファンタジーVII」リメイクシリーズの第3作目にあたる作品。1997年に発売された「ファイナルファンタジーVII」を原作としており、これまでに2作品が発売。ついに物語のラストにあたる第3作目に関する情報が「SUMMER GAME FEST 2026」にてお披露目となった。

公開された映像ではクラウドたちが戦うシーンやカットシーンが紹介。シリーズのディレクターを務める浜口直樹氏によると今作ではキャラクターたちの決意を描く作品になるという。発売は2027年春を予定している。

【SUMMER GAME FEST 2026: Official 4K60FPS Livestream】