次回6月10日（水）よる10時 第10話（最終回）を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。

最終回の放送を前に、クランクアップを迎えた胗俊太郎、作間龍斗、渋川清彦がその思いを語った。

最終回 あらすじ・予告動画も公開中：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/story/

＜胗俊太郎 コメント＞

家の近所で散歩していると、｢田村氏だ！｣と声をかけてもらったり……。

（※渋川から ｢俺、声かけてもらってない（笑）！｣の声が）

反響を直に感じることができ、そういう素敵な作品に出会えたことに、心から感謝しています。

またお会いできるように頑張ります！ ありがとうございました。

＜作間龍斗（ACEes） コメント＞

僕は撮影期間が短かったこともあり、本当に一瞬のように感じたのですが、「一人二役」や「時代を超えた役柄を演じる」など、いろいろな経験がギュッとつまっていたので、すごくいい学びになりました。

皆さん本当にありがとうございました！

＜渋川清彦 コメント＞

途中で（小湊が刑事を辞めるなど）役（設定）が変わるというのは初めての経験だったので、小湊で遊んでいただき楽しかったです。

またお会い出来ることを楽しみにしています。ありがとうございました！

＜番組情報＞

原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社文庫）『月夜行路 Returns』（講談社）

脚本：清水友佳子

音楽：Face 2 fAKE

チーフプロデューサー：江成真二

プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則

トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介

演出：丸谷俊平、明石広人

制作協力：トータルメディアコミュニケーション

製作著作：日本テレビ

番組公式SNS、ホームページ

・X：@getsuyakouro

・Instagram：@getsuyakouro

・TikTok：@getsuyakouro

・ホームページ：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/

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＜原作情報＞

『月夜行路』

四十五歳の誕生日、孤独な主婦の沢辻涼子は家を出た。偶然出会った美しいバーのママ・野宮ルナは、深い文学知識と洞察力を活かした推理で、かつての恋人への涼子の思いを言い当てる。最愛の彼はなぜ涼子のもとを去ったのか？二人が始めた元彼探しの旅先で、明らかになる秘密とは。涙のサプライズエンディング！

発売中 講談社文庫

『月夜行路 Returns』

元彼探しの旅から戻った涼子が再びルナを訪ねたとき、店に届いた古いノートパソコン。誰が、何のために送ってきたのか。涼子は、パソコンを開くパスワード探しを手伝うことに。行く先々で事件に巻き込まれながら、パスワードを試していく二人。願いを込めた仕掛けに挑めるチャンスは、5回。鍵を握るのは、1冊の本。

発売中 講談社

【秋吉理香子 プロフィール】

兵庫県出身。早稲田大学第一文学部卒業。ロヨラ・メリーマウント大学大学院にて映画・TV番組制作修士号取得。2008年、第3回Yahoo! JAPAN文学賞を受賞し、2009年に『雪の花』でデビュー。主な著作に『月夜行路』『悪女たちのレシピ』『終活中毒』『無人島ロワイヤル』『暗黒女子』などがある。