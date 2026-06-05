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ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「IDAREランク制度は改悪？70万円プラチナ運用の落とし穴」と題した動画を公開した。7月1日からプリペイドカード「IDARE（イデア）」に導入される新制度「IDAREランク」の仕組みと、それに伴うボーナス付与率や海外事務手数料の変更点、そして補償制度のリスクについて詳しく解説している。



今回のアップデートにより、これまでIDAREの平均残高に対して一律で年率2.0%だったボーナス付与率が、前月の平均残高に応じた4段階のランク制へ移行する。具体的なボーナス付与率は、平均残高5万円未満の「ブロンズ」が1.0%、5万円以上30万円未満の「シルバー」が1.5%、30万円以上70万円未満の「ゴールド」が2.0%、70万円以上の「プラチナ」が2.2%となる。おにまる氏は、70万円以上を維持していたユーザーにとっては「朗報」である一方、30万円未満のユーザーにとっては「確実に改悪」になると指摘した。



さらに、これまで無料だった海外事務手数料も7月15日からランクに応じて変動する。プラチナのみ引き続き無料となるが、ゴールドは1.0%、シルバーは2.0%、ブロンズは3.0%の手数料が発生するため、海外利用を考えているユーザーは注意が必要だ。



動画の後半では、IDAREの補償制度に関するリスクも取り上げた。運営会社が破綻した場合の全額返金保証がないことや、一度チャージした残高の払い戻しができない点、不正利用時の補償が現金ではなくIDAREポイントで行われる点などを説明。「毎月1000円ちょっとのボーナスは果たして釣り合うのか」と、高額残高を維持するリスクに警鐘を鳴らした。



新ランク制度の導入により、今後の運用方針の見直しが迫られる。おにまる氏は、リスクを最小限に抑えたい人は5万～10万円でシルバーを維持し、これまで通りの2.0%還元を希望する人は30万円でゴールドを維持するのが現実的であり、無理をしてプラチナを狙うべきではないとアドバイスを送った。制度変更前に自身のリスク許容度を見直し、計画的な運用を心がけたい。