ファミリーマート（東京都港区）が、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品として上質なリラックスウェア「綿麻シリーズ」を6月5日から順次、発売します。シャツ、イージーパンツ、シャツコートの3種類がラインアップされています。

【えっ？】かわいい！ コンビニエンスウェア“新作” 「ブラウェア」「アウターTシャツ」も 全部見る！

シャツ、イージーパンツ、シャツコートは「くろ」と一部地域で「ストライプ」の2色展開。サイズはシャツとイージーパンツがM、Lで、シャツコートはMのみ。価格はシャツとイージーパンツが2990円（税込み）で、シャツコートが3990円です。

シャツとシャツコートには、高級感のある「くるみボタン」を使用。シャツとパンツはセットアップで着用でき、6000円以下でそろえることができます。

また、「ブラウェア」（2290円）の新色「セノーテブルー」「ピンクタコス」、「婦人リブタンクトップ」（1298円）の「しろ」「くろ」も発売を開始します。

さらに同月12日に、「アウターTシャツ」（1498円）の新色「テラコッタ」「ダークネイビー」「ターコイズ」「フォレストグリーン」、「ショートソックス」（429円）の新色「ターコイズ」「フラワートルティーヤ」が新登場します。