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「法的には全く別物」懲役太郎がマンジャロ無許可販売の摘発報道で断言！国を舐めることの恐ろしさ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberの懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「私が本人に成り代わり説明いたします！笑」を公開した。動画では、糖尿病治療薬「マンジャロ」の無許可販売による摘発報道を受け、自身に関わりのあるCEOの事業との法的な違いや、行政による監視強化の社会的リスクについて語っている。



大阪府警がSNS上でマンジャロを無許可販売した男女3人を書類送検したというニュースを受け、視聴者から「CEOは逮捕されないか」と心配の声が寄せられたことが本動画の契機となっている。これに対し懲役太郎氏は「両者は法的に全く別物である」と断言。今回摘発されたのは無許可販売や転売目的の保管である一方、CEOが展開しているのは出資や広告、自由診療サービスの提供であり、違法性はないと明確に区別した。



しかし、合法であっても行政や警察がSNSとマンジャロの監視を強めている点に言及し、「国を舐めると本当に恐ろしいことになる」と警告する。さらにテレビ報道の絶大な影響力に触れ、「50代、60代、70代の人が国のルールや指針を決めている」と指摘。高齢者が「SNSでのマンジャロは違法」と認識すれば、風評被害や行政からの厳しい指導を受けるリスクが高まると懸念を示した。



最後に、特殊詐欺対策を例に挙げ、不透明な資金移動や医薬品の扱いに対して社会的な制裁が厳格化している現状を説明。「法的なリスクよりも、SNSで医療をどう扱うかという社会的な目線に踏み込むことになった」と述べ、コンプライアンスの遵守と利用者の健康を最優先にするよう強く訴えかけている。