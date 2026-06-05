兵庫県たつの市で母娘が殺害された事件。死亡した母娘の自宅から、容疑者の血痕が見つかっていたことがわかりました。

5月、たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が殺害された事件では、公開手配されていた大山賢二容疑者（42）が遺体で見つかり、警察は2人を殺害した疑いで死亡した大山容疑者を書類送検する方針です。

母の澄恵さんは玄関付近で、娘の千尋さんは廊下で、それぞれ血を流して倒れていましたが、捜査関係者によりますと事件現場となった母娘の自宅からは、大山容疑者の血痕も見つかっていたということです。

自宅には血のついたスリッパが残されていて、台所などに移動した形跡もあったということです。

また、隣に建つ、大山容疑者がかつて住んでいた空き家からは、平仮名で「しねん」と書かれた紙きれが見つかったということですが、いつ誰が書いたものかは分かっていません。

ほかにも、この空き家からは少量の血痕のようなものがついた灰色のパーカーが見つかっています。