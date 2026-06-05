先発メンバーだけじゃない！ W杯の“試合前セレモニー”で新演出！ 全登録選手が国歌斉唱でセンターサークルへ「感動の瞬間が生まれる」

先発メンバーだけじゃない！ W杯の“試合前セレモニー”で新演出！ 全登録選手が国歌斉唱でセンターサークルへ「感動の瞬間が生まれる」