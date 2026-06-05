【TOKIO解散から一年】佐久間大介でも河合郁人でもない…国分太一のポジションに収まった「期待の後輩アイドル」とは

国分太一の騒動から一年が経過

国分太一（51歳）の“コンプライアンス違反騒動”から、まもなく1年が経過する。現在も国分の復帰が見えない中、かつて任されていた大役は、STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）の後輩に託されたという。

’25年6月20日、日本テレビの福田博之社長（64歳）が会見を行い、国分に関して、「過去に複数のコンプライアンス上、問題ある行為」が認められたことを公表。国分はグループのレギュラー番組『ザ！鉄腕！DASH!!』（日テレ）を降板したほか、無期限で活動を休止すると発表。6月25日にはTOKIOが解散を宣言した。

「日テレ側は『プライバシー保護の観点』から、違反行為の詳細を明らかにしていません。一方、国分本人は’25年11月26日に会見を実施。関係者への謝罪を述べるとともに、自身のどういった行動が問題だったのか、『答え合わせ』がしたいと主張しました。しかし、結果的に日テレ側はこの要求を突っぱねた形となり、国分が一体何をやらかしたのかはわからずじまいです」（芸能ライター）

そして今年2月12日、国分サイドは福田社長と面会し、直接お詫びをしたことを報告。その間には、国分が日本弁護士連合会に人権救済を申し立てるという動きもあったが、「人権救済の申し立ては行わない」旨を伝えたという。

国分の後釜となった「後輩アイドル」

こうして事態は収束へと向かったものの、騒動の発覚から1年が経とうとする現在でも、国分の活動再開は不明のままとなっている。

そんな中、5月31日にはSnow Manの深澤辰哉（34歳）と女優・松本若菜（42歳）が、生放送の音楽特番『テレ東音楽祭 2026夏』（テレビ東京、6月28日放送）でMCを務めることが発表された。

同番組といえば、かつては国分と女優・広末涼子（45歳）がMCを担当していたが、'25年は国分が活動休止中のため出演せず、最終的に田中瞳アナウンサー（29歳）が単独で進行役に。’14年の放送開始から16回目となる今年、初めて深澤＆松本が抜てきされた。

「SNS上では『太一からふっか（深澤の愛称）はわからなくもないライン』『「テレ東音楽祭」が後輩にバトンタッチ！ 太一の思いものせて、頑張ってほしい』などの声が上がっています。ちなみに、国分は’09年から長きにわたって『ジャパネットたかた』のCMに出演していましたが、騒動によってCMは差し止めに。今年2月、国分の後輩である相葉雅紀（43歳）が同社の新広告キャラクターに就任しています。国分の仕事が事務所の後輩に引き継がれているわけです」（前出・ライター）

元TOKIOメンバーの「その後」

TOKIOとして国分と長らく活動をともにしていた城島茂（55歳）、松岡昌宏（49歳）は、'25年いっぱいでSTARTO社との契約が終了し、それぞれ独立。松岡は今年2月13日に『鉄腕！DASH!!』からの降板を表明しており、現在は城島と事務所の後輩たちが番組に出演している。

「元TOKIOメンバーのうち、最終的に1人で『鉄腕！DASH!!』を守ることになった城島は、3日連続で番組のロケに出ることもあるとか。5月24日放送回では、こうした城島の怒涛の日々に密着。本人は『“みんなで作る「鉄腕！DASH!!」”とよく言うんですけど、それはずっとやっていきたいですね。だから、頼もしい後輩たちが増えてすごくうれしいですよ』と、しみじみ語っていました」（前出・ライター）

同番組は6月21日のオンエアで、記念すべき放送第1000回を迎える。毎年恒例の「DASH村」での“田植え”には、SUPER EIGHT・横山裕（45歳）、SixTONES・森本慎太郎（28歳）ら5人の後輩が集結。番組の今後について、城島は「この最強メンバーでこれからも突っ走っていけたらと思っています」と、コメントを寄せていた。

かたや、松岡はラジオ番組『松岡昌宏の彩り埼先端』（NACK5）、バラエティ『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（テレ東）が放送中。5月30日までは俳優として舞台『はがきの王様』に出演していた。また、「丸亀製麺」と期間限定の「トマたまカレーうどんシリーズ」を共同開発。発売6年目を迎える今年は、4月21日からスタートし、6月上旬まで販売予定。幅広い活動を見せている。

滝沢眞規子の動画に出演した「元メンバー」

なお、TOKIOは城島、国分、松岡、山口達也（54歳）、長瀬智也（47歳）の5人体制で、1994年9月にCDデビュー。’18年5月、女子高生への強制わいせつ事件をきっかけに山口がグループを離れ、事務所を退所した。さらに、’20年9月には酒を飲んでバイクを運転して事故を起こし、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕されている。

その後、山口は自身を「アルコール依存症」と認めた上で、’23年3月に新会社の設立と再出発を宣言。前年に「飲酒運転防止インストラクター資格」などを取得したといい、以降は飲酒運転撲滅、企業向け各種危機管理セミナーといった講演活動に励み、全国を飛び回っているそうだ。

そして、TOKIOのボーカルだった長瀬も、’21年3月末をもってグループを脱退し、芸能界を引退。現在はロックバンド・Kode Talkersのギター・ボーカル、バイクレーサーの顔を持っている。テレビなどへの露出はないが、先日はかねてより親交のあるモデル・滝沢眞規子（47歳）のYouTubeチャンネル（今年5月16日配信回）に出演し、話題に。結婚願望や俳優業のオファーなどについて、赤裸々トークを繰り広げていた。

こうして、さまざまな分野で活躍中の元TOKIOメンバーたち。国分が芸能界に復帰した場合、果たして第一線に戻れるのだろうか。

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