USJ、ワンピース×ハリドリ新作は巨人の島・エルバフを大冒険【ストーリー・概要】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、テレビアニメ『ONE PIECE』をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2026』を7月30日から11月19日まで開催する。その詳細情報を解禁した。
【画像】ど迫力なルフィが…『ワンピースプレミアサマー』キービジュアル
麦わらの一味の絆と勇気、そして仲間と自由のために本気で戦う“超リアル”なバトルが会場中を“超熱狂”に巻き込むライブ・エンターテイメント・ショー「ワンピース・プレミアショー 2026」、サンジの“メロリン”なおもてなしに誰もがときめくエンターテイメント・レストラン「サンジの海賊レストラン」と、ルフィたちと一緒に物語に入り込みながら、全身でスリルを体感するコースター「ワンピース × ストーリー・ライド」、大人気の3アトラクションを、圧倒的なクオリティとスケールで届ける。
『ワンピース×ストーリー・ライド』では、巨人の島・エルバフで麦わらの一味と一緒に“島雲”で浮かぶ舟に乗り、スリルあふれる爽快な冒険に出発する。
【概要】
『ワンピース×ストーリー・ライド』
■ストーリー
巨人の島・エルバフにやってきた冒険家のあなたは、そこで麦わらの一味と遭遇。ルフィの提案で、巨人族のドリーとブロギーから借りた雲で浮かぶ舟に乗って、島を冒険することに！楽しい遊覧もつかの間、「下舵いっぱい！」というルフィの号令により恐ろしい猛獣たちのいる“冥界”に来てしまう。巨大な猛獣たちから追いかけられ、さらにはあの“呪いの王子”も登場し…!?さあ、絶体絶命の冒険を生き延びろ！
・開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）
・開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
・アトラクション形式：ストーリー・ライド
※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」では体験できません
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
書・紫舟
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【画像】ど迫力なルフィが…『ワンピースプレミアサマー』キービジュアル
麦わらの一味の絆と勇気、そして仲間と自由のために本気で戦う“超リアル”なバトルが会場中を“超熱狂”に巻き込むライブ・エンターテイメント・ショー「ワンピース・プレミアショー 2026」、サンジの“メロリン”なおもてなしに誰もがときめくエンターテイメント・レストラン「サンジの海賊レストラン」と、ルフィたちと一緒に物語に入り込みながら、全身でスリルを体感するコースター「ワンピース × ストーリー・ライド」、大人気の3アトラクションを、圧倒的なクオリティとスケールで届ける。
【概要】
『ワンピース×ストーリー・ライド』
■ストーリー
巨人の島・エルバフにやってきた冒険家のあなたは、そこで麦わらの一味と遭遇。ルフィの提案で、巨人族のドリーとブロギーから借りた雲で浮かぶ舟に乗って、島を冒険することに！楽しい遊覧もつかの間、「下舵いっぱい！」というルフィの号令により恐ろしい猛獣たちのいる“冥界”に来てしまう。巨大な猛獣たちから追いかけられ、さらにはあの“呪いの王子”も登場し…!?さあ、絶体絶命の冒険を生き延びろ！
・開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）
・開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
・アトラクション形式：ストーリー・ライド
※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」では体験できません
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