「なすなかのどんな問題！地元民ならわかる旅」

地元の人なら知っているであろうクイズに挑戦！

正解したらご褒美ゲット！



＜出演者＞

・なすなかにし

・浦野モモ（日本テレビアナウンサー）



＜ご紹介した施設＞

●葉山マーケット

1987年に開始した葉山のお店を中心に約20店舗が並ぶ日曜限定朝一

【カフェテーロ葉山】

・コーヒーチェリー ジンジャー 125g：1,450円 250g：2,650円

・コーヒーチェリー コーラ 125g：1,450円 250g：2,650円





【風早橋ガーデングリルカフェ】・グリルチキン(骨付きチキン) 700円【パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ 葉山本店】・タルトワンホール（洋なし・アップル）各1,000円【小屋diピッツァ】・しらすピザ 1,200円●森戸大明神海と富士山を望む葉山の絶景神社●逗子銀座商店街約800mに100店舗以上が軒を連ねる逗子市最大級の商店街【清田牛肉店】・からあげ単品（100g）200円・からあげ弁当 673円【たぶん、世界一小さいチョコレート工場 逗子ドーナツセンター】・チョコシェイク 150円・マシュマロチョコ 490円・爆もちドーナツ チョコ 180円【渚のとうふ工房 鎌倉小町】※ロケ時の価格・朝一番 生とうふ 450円・チーズ豆腐 370円・ずんだドーナツ 150円●葉山牛ステーキレストラン「角車」 ※ディナー価格・葉山牛炙り寿司 660円・葉山牛のローストビーフ丼（味噌汁付き） 2,200円・葉山牛のステーキ（もも肉150g）5,775円※値段などの情報は全て放送時のものです。「ショッピングモールで梅雨・猛暑対策グッズ探し」ファッションから雑貨・食品までなんでも揃う、買い物天国「ショッピングモール」今回はそんなショッピングモールで梅雨、猛暑に役立つマストアイテムを徹底調査！今回の舞台はこの春から新店舗が続々オープンしている今話題の神奈川県横浜市の「ららぽーと横浜」＜出演者＞西田ひかる坂下千里子山添寛（相席スタート）＜今回訪れた場所＞ららぽーと横浜＜紹介した店舗＞▼3COINS+plus・温度計付き４WAYファン：2750円・UV変化ペルチェ付き2重構造ハンディファン：2200円・スライドキャップカバー付きビニール傘：880円・折りたたみミニ洗濯機：4180円・ナノバブルシャワーヘッド：3850円▼アメリカンホリック・半袖コクーンカットプルオーバー：1790円・アソート柄パンツ：2990円・ドロストサロペット：4990円▼ハンズ・イノベーター×ラディクール 折りたたみ傘：7920円・オウルテック ジェットハンディファン 日傘クリップ付：3058円・ライフオンプロダクツ スリムアイスカイロ：3278円・オワラ フリーシップ475mL：4950円※在庫状況は店舗により異なります▼ストックマート・ハイローラーBLT（7個入り）：988円・トリプルチーズタルト1/4カット：667円▼ノジマ・Shark TURBOBLADE ハイパワータワーファン：34980円・Shark FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン：19800円・アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエmini TURBO BSK-110：15180円※価格は変動する場合があります※撮影日時点のノジマららぽーと横浜店の価格です※店舗により価格と取り扱いが異なります※値段などの情報は全て撮影時のものです「国民意識調査ビンゴ」あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！ランキングトップ9を当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…＜20代〜70代男女に聞いた！名前に「ジュン」がつく有名人といえば＞１位：松本潤２位：高田純次３位：名倉潤４位：風吹ジュン５位：井上順６位：志尊淳７位：石田純一８位：要潤９位：小泉純一郎＜視聴者プレゼント＞たぶん. . .世界一小さいチョコレート工場「めちゃうまチョコレート＆めっちゃナッツ」のセット