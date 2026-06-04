６月４日（木）のヒルナンデス！「なすなかのどんな問題！地元民ならわかる旅」「ショッピングモールで梅雨・猛暑対策グッズ探し」「国民意識調査ビンゴ」
「なすなかのどんな問題！地元民ならわかる旅」
地元の人なら知っているであろうクイズに挑戦！
正解したらご褒美ゲット！
＜出演者＞
・なすなかにし
・浦野モモ（日本テレビアナウンサー）
＜ご紹介した施設＞
●葉山マーケット
1987年に開始した葉山のお店を中心に約20店舗が並ぶ日曜限定朝一
【カフェテーロ葉山】
・コーヒーチェリー ジンジャー 125g：1,450円 250g：2,650円
・コーヒーチェリー コーラ 125g：1,450円 250g：2,650円
・グリルチキン(骨付きチキン) 700円
【パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ 葉山本店】
・タルトワンホール（洋なし・アップル）各1,000円
【小屋diピッツァ】
・しらすピザ 1,200円
●森戸大明神
海と富士山を望む葉山の絶景神社
●逗子銀座商店街
約800mに100店舗以上が軒を連ねる逗子市最大級の商店街
【清田牛肉店】
・からあげ単品（100g）200円
・からあげ弁当 673円
【たぶん、世界一小さいチョコレート工場 逗子ドーナツセンター】
・チョコシェイク 150円
・マシュマロチョコ 490円
・爆もちドーナツ チョコ 180円
【渚のとうふ工房 鎌倉小町】※ロケ時の価格
・朝一番 生とうふ 450円
・チーズ豆腐 370円
・ずんだドーナツ 150円
●葉山牛ステーキレストラン「角車」 ※ディナー価格
・葉山牛炙り寿司 660円
・葉山牛のローストビーフ丼（味噌汁付き） 2,200円
・葉山牛のステーキ（もも肉150g）5,775円
※値段などの情報は全て放送時のものです。
「ショッピングモールで梅雨・猛暑対策グッズ探し」
ファッションから雑貨・食品までなんでも揃う、買い物天国「ショッピングモール」
今回はそんなショッピングモールで梅雨、猛暑に役立つマストアイテムを徹底調査！
今回の舞台はこの春から新店舗が続々オープンしている
今話題の神奈川県横浜市の「ららぽーと横浜」
＜出演者＞
西田ひかる
坂下千里子
山添寛（相席スタート）
＜今回訪れた場所＞
ららぽーと横浜
＜紹介した店舗＞
▼3COINS+plus
・温度計付き４WAYファン：2750円
・UV変化ペルチェ付き2重構造ハンディファン：2200円
・スライドキャップカバー付きビニール傘：880円
・折りたたみミニ洗濯機：4180円
・ナノバブルシャワーヘッド：3850円
▼アメリカンホリック
・半袖コクーンカットプルオーバー：1790円
・アソート柄パンツ：2990円
・ドロストサロペット：4990円
▼ハンズ
・イノベーター×ラディクール 折りたたみ傘：7920円
・オウルテック ジェットハンディファン 日傘クリップ付：3058円
・ライフオンプロダクツ スリムアイスカイロ：3278円
・オワラ フリーシップ475mL：4950円
※在庫状況は店舗により異なります
▼ストックマート
・ハイローラーBLT（7個入り）：988円
・トリプルチーズタルト1/4カット：667円
▼ノジマ
・Shark TURBOBLADE ハイパワータワーファン：34980円
・Shark FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン：19800円
・アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエmini TURBO BSK-110：15180円
※価格は変動する場合があります
※撮影日時点のノジマららぽーと横浜店の価格です
※店舗により価格と取り扱いが異なります
※値段などの情報は全て撮影時のものです
「国民意識調査ビンゴ」
あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！
ランキングトップ9を当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…
＜20代〜70代男女に聞いた！名前に「ジュン」がつく有名人といえば＞
１位：松本潤
２位：高田純次
３位：名倉潤
４位：風吹ジュン
５位：井上順
６位：志尊淳
７位：石田純一
８位：要潤
９位：小泉純一郎
＜視聴者プレゼント＞
たぶん. . .世界一小さいチョコレート工場
「めちゃうまチョコレート＆めっちゃナッツ」のセット