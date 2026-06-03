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The 10th Annual Uber Lost & Found Index
https://www.uber.com/us/en/newsroom/the-2026-uber-lost-found-index/
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