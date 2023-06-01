¥É¥ë±ß¡¢£±£¶£°±ß¤ËµÞÀÜ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£Î£Ù»þ´Ö¤ÎÃë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥É¥ë±ß¤Ï£±£¶£°±ß¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤ÎÊÆµá¿Í·ï¿ô¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Î¾å¾º¤ÈÈ¼¤Ë¥É¥ë¹â¤â¸«¤é¤ì¡¢¥É¥ë±ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆµá¿Í·ï¿ô¤Ï¿¶¤ì¤¬Âç¤¤¯¿®ÍêÀ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ³ä¤ê°ú¤¤¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Î¥¿¦Î¨¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤â¤·¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬ËÜÅö¤ËµÞÂ®¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«È¯Åª¤ÊÎ¥¿¦¤âÁý¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢Î¥¿¦Î¨¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤ÏÀ°¹çÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¦¥©ー¥·¥å¿·µÄÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÇº¤ß¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¿·µÄÄ¹¤ÏËÜÍèÍø²¼¤²¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ê¡¢µÄÄ¹¤¬Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î²þÁ±¤½¤Î¤â¤Î¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢£Æ£Ï£Í£ÃÆâ¤Î¥¿¥«ÇÉ¤Ê°Ñ°÷¤Ï¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨¤¹ÄÉ²ÃÅª¤Ê¾Úµò¤È¤·¤Æº£²ó¤Î¥Çー¥¿¤òÍøÍÑ¤·¡¢Íø²¼¤²¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ï°ÙÂØ²ðÆþ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åê»ñ²È¤Ï¿µ½Å¤Ê¤¬¤é¤â²Ì´º¤Ë¾åÃÍ¤ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡159.93¡¡EUR/JPY¡¡185.93
GBP/JPY¡¡215.34¡¡AUD/JPY¡¡114.78
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡ÊÆµá¿Í·ï¿ô¤Ï¿¶¤ì¤¬Âç¤¤¯¿®ÍêÀ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ³ä¤ê°ú¤¤¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Î¥¿¦Î¨¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤â¤·¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬ËÜÅö¤ËµÞÂ®¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«È¯Åª¤ÊÎ¥¿¦¤âÁý¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢Î¥¿¦Î¨¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤ÏÀ°¹çÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¦¥©ー¥·¥å¿·µÄÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÇº¤ß¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¿·µÄÄ¹¤ÏËÜÍèÍø²¼¤²¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ê¡¢µÄÄ¹¤¬Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î²þÁ±¤½¤Î¤â¤Î¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢£Æ£Ï£Í£ÃÆâ¤Î¥¿¥«ÇÉ¤Ê°Ñ°÷¤Ï¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨¤¹ÄÉ²ÃÅª¤Ê¾Úµò¤È¤·¤Æº£²ó¤Î¥Çー¥¿¤òÍøÍÑ¤·¡¢Íø²¼¤²¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ï°ÙÂØ²ðÆþ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åê»ñ²È¤Ï¿µ½Å¤Ê¤¬¤é¤â²Ì´º¤Ë¾åÃÍ¤ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡159.93¡¡EUR/JPY¡¡185.93
GBP/JPY¡¡215.34¡¡AUD/JPY¡¡114.78
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ