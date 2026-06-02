TWICEジョンヨン、大胆胸元開きキャミ姿のオフショットに熱視線「綺麗な鎖骨」「美の塊」
【モデルプレス＝2026/06/02】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジョンヨン（JEONGYEON）が5月31日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開した。
【写真】TWICEメンバー「綺麗な鎖骨」大胆胸元開きキャミ姿
ジョンヨンは、胸元が大胆に開いた白いキャミソール姿や、それにネイビーのジャケットを羽織った舞台裏でのオフショットを公開。美しいデコルテや肩のラインを見せている。
この投稿には「透き通るような美肌」「綺麗な鎖骨」「まさに女神」「透明感すごい」「美の塊」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TWICEメンバー「綺麗な鎖骨」大胆胸元開きキャミ姿
◆ジョンヨン、大胆胸元開きキャミ姿公開
ジョンヨンは、胸元が大胆に開いた白いキャミソール姿や、それにネイビーのジャケットを羽織った舞台裏でのオフショットを公開。美しいデコルテや肩のラインを見せている。
◆ジョンヨンの投稿に反響
この投稿には「透き通るような美肌」「綺麗な鎖骨」「まさに女神」「透明感すごい」「美の塊」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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